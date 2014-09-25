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مجهولون يشعلون النيران في حارس جامعة الأزهر بالمنصورة

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مجهولون يشعلون النيران في حارس جامعة الأزهر بالمنصورة مجهولون يشعلون النيران في حارس جامعة الأزهر بالمنصورة

اللواء محمد الشرقاوي مدير أمن الدقهلية

أشعل مجهولون النيران في حارس جامعة الأزهر بالمنصورة ونجله الذي يعمل معه أثناء عودتهم من العمل اليوم الى محل إقامتهم .

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير امن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية عن وصول كلًا من رجب محمد سليمان 57 عام حارس بجامعة الأزهر فرع المنصورة بمنطقة مدينة مبارك ونجله محمد 29 عام الى مستشفى طوارئ جامعة المنصورة بعد قيام 5 مجهولين بإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة عليهم أمام قرية كوم الدربى التابعة لمركز المنصورة أثناء عودتهم من العمل الى قريتهم بمركز تمي الامديد مستقلين دراجة بخارية .

وأكد شهود العيان، أنه من قام بالواقعة خمسة ملثمين كانوا في انتظار المجني عليهم .

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