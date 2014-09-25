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وزير البترول يشهد توقيع عقد مشروع إنشاء وحدة جديدة لإنتاج البوتاجاز

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وزير البترول يشهد توقيع عقد مشروع إنشاء وحدة جديدة لإنتاج البوتاجاز وزير البترول يشهد توقيع عقد مشروع إنشاء وحدة جديدة لإنتاج البوتاجاز

المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية

شهد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية اليوم توقيع عقد مشروع انشاء وحدة جديدة لإنتاج البوتاجاز بمعمل تكرير السويس لتصنيع البترول بتكلفة استثمارية حوالى 36 مليون دولار وبطاقة إنتاجية حوالى 200 ألف طن سنوياَ .
> وقع العقد اليوم الخميس بالسويس المهندس محمد عرابى رئيس شركة السويس لتصنيع البترول والمهندس عبدالناصر صلاح الدين رئيس شركة انبى بحضور المهندس محمد طاهر نائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات والمهندسة أحمد وكيل وزارة البترول للتخطيط والمتابعة الفنية والكيميائى عمرو مصطفى نائب رئيس هيئة البترول للعمليات والمهندس محمد الشيمى رئيس شركة بتروجت والمهندس إمام السعيد العضو المنتدب لشركة إنبى للمشروعات .
> وأكد وزير البترول عقب توقيع العقد أنه يجرى حالياً الاسراع بتنفيذ خطة تطوير معامل التكرير القائمة وضخ استثمارات جديدة لاضافة وحدات انتاجية متطورة والتى تقدر استثماراتها على مدار السنوات الخمس القادمة بحوالى 12،5 مليار دولار مشيراً إلى تطوير وتحديث معامل التكرير بصفة مستمرة باعتبارها من أهم عناصر البنية الأساسية البترولية للحفاظ عليها وزيادة القيمة المضافة لصالح الاقتصاد المصرى فى تلك المرحلة، خاصة أن المشروعات الجديدة تتمتع بجدوى اقتصادية عالية وتمثل نموذجاً فى التشغيل الأقتصادى السليم الى جانب دورها الهام فى تأمين الطلب المتزايد على المنتجات البترولية والحد من استيرادها على المديين المتوسط والطويل.
> وأضاف أن مشروع الوحدة الجديدة لإنتاج البوتاجاز يعد باكورة مشروعات التطوير والاحلال والتجديد المخطط تنفيذها بمعمل تكرير السويس لزيادة كفاءته وتعظيم قدرته على توفير المنتجات البترولية عالية القيمة التى يحتاجها السوق المحلى
> واشار الى أنه جارى حاليا الاعداد للبدء فى تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى لانشاء وحدات انتاجية جديدة وتطوير الوحدات القائمة بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة إلى جانب عمليات تطوير نظم الأمن الصناعى والسلامة الجارية حاليا بالمعمل لتحقيق أعلى درجات التشغيل الآمن .
> ومن جانبه أوضح المهندس محمد عرابى رئيس شركة السويس لتصنيع البترول أن الوحدة الجديدة تأتى ضمن اولويات المشروعات الاستثمارية المقرر تنفيذها خلال العام المالى 2014/2015 وستحل محل الوحدة 14 بمجمع التفحيم بالمعمل والتى تمارس عملها منذ اكثر من نصف قرن.
> ولفت إلى أن الوحدة الجديدة ستقوم على الاستفادة من الغازات المنتجة من وحدات التفحيم والتقطير بالمعمل لانتاج البوتاجاز بالاضافة الى انتاج النافتا والغازات المستخدمة فى عمليات التشغيل
> وأضاف أنه روعى فى المشروع الجديد اتباع الأسس الأقتصادية السليمة فى التشغيل ، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذه خلال 29 شهراُ .
> أ ش أ

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