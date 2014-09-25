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السيسي: أمير قطر جاء لمصافحتي وهناك تحسن في العلاقات قريباً

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السيسي: أمير قطر جاء لمصافحتي وهناك تحسن في العلاقات قريباً السيسي: أمير قطر جاء لمصافحتي وهناك تحسن في العلاقات قريباً

وتميم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني جاء لمصافحته على الغداء الذي أقامه سكرتير عام الامم المتحدة لرؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.
> واوضح الرئيس السيسي خلال لقائه مع الصحفيين والاعلاميين المصريين في ختام زيارته لنيويورك، أن هناك جهود من اشقاء عرب لتحقيق المصالحة مع قطر.
> يذكر أن قطر قامت مؤخرا بخطوة ايجابية بابعاد عدد من الارهابيين المنتمين لجماعة الاخوان من اراضيها في بادرة نحو تحسين العلاقات مع .
> أ ش أ

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