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“النور”: خطاب السيسي يؤكد عدم إقصاء الدولة لفصيل يلتزم بالقانون

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“النور”: خطاب السيسي يؤكد عدم إقصاء الدولة لفصيل يلتزم بالقانون “النور”: خطاب السيسي يؤكد عدم إقصاء الدولة لفصيل يلتزم بالقانون

قال المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور إن خطاب الرئيس عبد الفتاح في الأمم المتحدة بنيويورك يحمل إشارات كثيرة للعالم ويبين الواقع السياسي المصري الناتج عن ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، وأن الدولة لا تقوم بإقصاء أو تهميش لأحد من أبناء الدولة المصرية طالما التزم بالقانون والدستور.

وأشار إلي أن خطاب الرئيس فتح الباب لرؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في ، وهذا يؤكد أن الدولة المصرية تمتلك الأمن والأمان للاستثمار.
> وشدد أمين حزب النور علي أن خطاب الرئيس فرصة لأن يسمع العالم منا لا أن يسمع عنا أخبارا مغلوطة، وفرصة لتوضيح الصورة الحقيقية في جميع المجالات عن الدولة المصرية.

واثني مرة علي تحذير الرئيس من تنامي الفكر الإرهابي الموجه ضد العالم، وأن الإرهاب لا دين له ولا وطن، ومطالبته بأن يكون هناك تعاون عالمي لاجتثاث جذور الإرهاب كفر أو تحريض أو تمويل.
> أ ش أ

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