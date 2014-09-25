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السيسي : الشعب المصري سيسقط البرلمان لو تمكن الاخوان من دخوله بطرق ملتوية

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السيسي : الشعب المصري سيسقط البرلمان لو تمكن الاخوان من دخوله بطرق ملتوية السيسي : الشعب المصري سيسقط البرلمان لو تمكن الاخوان من دخوله بطرق ملتوية

دعا الرئيس عبد الفتاح الي عدم التخوف من اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر، رافضا الدعوات الي تأجيلها خوفا من تسلل عناصر متعاطفة مع الاخوان الي البرلمان القادم.
> واكد السيسي خلال لقائه مع رؤساء التحرير الصحف المصرية ووكالة انباء الشرق الاوسط والصحفيين والاعلاميين المصريين في ختام زيارته الحالية لنيويورك، انه حتي لو أن الاخوان تمكنوا من دخول البرلمان بطرق ملتوية فإن الشعب المصري سيسقط هذا البرلمان.
> واضاف ان البرلمان القادم سيأتي به الشعب …والاعلام هو المنوط به توعية الشعب . واضاف الرئيس ان البرلمان القادم يمكنه ان يقيل رئيس الجمهورية، داعيا الي الدفع باحسن العناصر لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، واكد الرئيس السيسي تقثه في ان لا أحد يستطيع هزيمة شعب.
> أ ش أ

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