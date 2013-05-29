بالفيديو والصور.. انطلاق سباق الدرجات بجنوب سيناء

قام المهندس فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء، أشار البدء السباق الدرجات نيابة عن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بحضور على أنور الشناوى مدير عام الشباب والرياضة، ومحمد منصور أخصائى الرياضى ومحمد السعدنى مندوب وزارة الرياضة للشئون الدولة الرياضة وشارك فى السباق 80 شابا من مراكز الشباب بمدينة طور سيناء ، ومركز شباب الساحل ومركز طور سيناء والصادين والجبيل والمشاركين فى المشاريع الرياضية المسافة 10 كيلو مترات بداية من حمام موسى إلى الاستاد الرياضى بطور سيناء وفاز بمراكز العشرة الأوائل هم محمد السعدنى ، وحسن على حسن وأحمد سامى ومحمد أحمد كمال وإسلام هشام ويوسف محمد عبد الطيف، ومحمد فتحى السيد، وعودة ربيع عود ة ومحمد رمضان محمود وأحمد عبد المقصود رجب.

وقام على أنور الشناوى مدير المديرية ومحمد منصور ومحمد السعدنى مندوبو الوزارة بتوزيع الجوائز على المتسابقين الأوئل وقال محمد منصور، أشكر القائمين على السباق فى التنظيم السباق والروح الرياضية بين المتسابقين وبعض وأتمنى للفائزين بمراكز العشرة الأوائل الحصول على مراكز أولى فى التصفيات بالإسكندرية.