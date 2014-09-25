بالفيديو - المقاصة ينجو من خطأ عبد الواحد .. وبتروجيت يواصل السقوط

نجح مصر للمقاصة في تحويل تأخره بهدفين لهدف أمام الأسيوطي سبورت إلى فوز 3-2 في المباراة المجنونة بالجولة الثالثة من الدوري المصري يوم الخميس.

فقد تقدم المقاصة عن طريق أحمد زغلول في الدقيقة الثالثة ثم سجل أحمد مجدي إبراهيم للأسيوطي في الدقيقة 39.

ومع بداية الشوط الثاني أخطأ عبد الواحد السيد حارس مرمى المقاصة في تشتيت كرة وصلت لمهاجم الأسيوطي واستطاع عطية النشوي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 47.

ولكن سجل أحمد كابوريا التعادل سريعا في الدقيقة 53، وخطف زغلول هدفه الثاني والثالث للمقاصة في الدقيقة 74.

وحصد رفاق عبد الواحد السيد النقاط الثلاثة وبات المقاصة في المركز الرابع برصيد سبع نقاط، والأسيوطي يقبع في المركز قبل الأخير بلا نقاط.

شاهد أهداف المباراة

بتروجيت يسقط مجددا

وفي إطار الجولة ذاتها، واصل بتروجيت نتائجه السلبية للمباراة الثانية على التوالي بعد خسارته أمام الاتحاد السكندري 4-2 وذلك أمام الرجاء بخسارته بهدفين نظيفين على ملعبه.

ويملك بتروجيت نقطة واحدة في ثلاث مباريات تحت قيادة المدرب مختار مختار.

واستطاع الرجاء أن يحقق الفوز الثاني له بالمسابقة بهدفين سجلهما طارق سالم وأمير إسماعيل في الدقيقتين 55 و90.

واستطاع طارق سالم أن يفتتح أهداف المباراة مستغلا ارتباك في دفاع بتروجيت قبل أن يهدر بعدها بدقيقة واحدة أسامة محمد ضربة جزاء للفريق البترولي.

وفي الدقيقة الأخيرة سجل أمير سالم هدفا رائعا بعد انفراد من كرة مرتدة لينفرد بمحمود شكري حارس بتروجيت الذي تقدم ليخدعه سالم ويلعبها لوب من فوقه محرزا الهدف الثاني.

الفوز يرفع رصيد الرجاء للنقطة السادسة بالمركز السادس، ويحل بتروجيت بنقطة واحدة في المركز الـ16.

شاهد أهداف المباراة