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1032 مسجداً ومصلى لعيد الأضحى المبارك بالدولة

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1032 مسجداً ومصلى لعيد الأضحى المبارك بالدولة 1032 مسجداً ومصلى لعيد الأضحى المبارك بالدولة

أكد  الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف جاهزية جميع مصليات العيد على مستوى الدولة لاستقبال المصلين،  مبينا  أن الهيئة حددت أسماء مصليات عيد الأضحى المبارك على مستوى الدولة وأسماء الخطباء ومواعيد الصلاة وفق توقيت كل منطقة.

ورفع رئيس الهيئة خالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ـ رعاه الله ـ وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية، مشيداً بالدعم الكبير والرعاية المتواصلة التي تجدها الهيئة من قبل سموهم داعيا الله أن يمن علي سموهم بموفور الصحة والعافية وأن يكافئهم خيرا على ما قدموه للإسلام والمسلمين والبشرية كافة.

 وقال الدكتور الكعبي إن الهيئة قد أعدت مبكرا مصليات العيد وجهزتها بكامل ما تحتاجه من فرش وصيانة وهيأتها بصورة كاملة لاستقبال المصلين، وذلك من خلال الجولات الميدانية للإدارات المختصة والتواصل مع مفتشي المساجد، مؤكدا أن الهيئة حريصة على  توفير أقصى وسائل الراحة للمصلين.

وقد بلغ عدد مصليات العيد والمساجد التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك حوالي 1032 مسجدا ومصلى على مستوى الدولة ـ باستثناء مساجد إمارة دبي ـ منها 383 مسجدا ومصلى في أبو ظبي  و184 في العين و106 مسجدا ومصلى في المنطقة الغربية و109 في  الشارقة  و86 مصلى في عجمان و48 في الفجيرة و65 مصلى في رأس الخيمة و22 في أم القيوين و23 مصلى في خورفكان.    
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قائمة بأسماء المصليات بالدولة

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