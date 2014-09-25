بالفيديو - الداخلية تنقلب على الجيش وتفرض التعادل.. وسموحة تفوز

الدقيقة 95 أبقت الداخلية بلا هزيمة بعد هدف تعادل قاتل في مرمي طلائع الجيش، لتنتهي إثارة الداخلية والجيش 2-2 في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وتقدم طلائع الجيش بهدفين مقابل لاشيء قبل أن تقلب الداخلية الطاولة على الجيش وتعود بتعادل قاتل في الدقائق الأخيرة.

سعيد كمال أحرز هدف الطلائع الأول في الدقيقة 45 قبل أن يعزز عرفة السيد النتيجة في الدقيقة 65 من المباراة.

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق، نجحت الداخلية في العودة من بعيد وأحرز محمد الفيومي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من ضائع أحرز خالد ربيع هدفا قاتلا في مرمي الجيش، ليطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية معلنا عن نهاية إثارة الجيش والداخلية 2-2.

التعادل رفع رصيد الداخلية للنقطة السابعة في الصدارة وأبقي الفريق بلا هزيمة، بينما وصل طلائع الجيش إلى النقطة الرابعة بعد فوز وهزيمة في أول جولتين.

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سموحة رائع

وفي مباراة أخري واصل خط هجوم سموحة تألقه محققا الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف واحد.

هدف أول لسموحة جاء بعمل مشترك ثلاثي من جديد بين علاء على وصلاح أمين وهاني العجيزي، عمل رائع توجه العجيزي بهدف التقدم لسموحة في الدقيقة 16.

ونجح كريم الكومي في ادراك التعادل للنصر قبل دقائق قليلة من نهاية الشوط الأول، محرزا أول أهداف الفريق في البطولة.

في الشوط الثاني واصل علاء على تألق، محرزا هدف التقدم والفوز لسموحة على حساب النصر.

ورفع سموحة رصيده إلى النقطة السابعة ليتقاسم الصدارة مع الداخلية، بينما بقي النصر بلا أي نقاط بعد 3 هزائم متتالية.

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