الإسكندرية تتسلم 20 سيارة نظافة منحة من الجانب التركى

أعلنت محافظة الإسكندرية اليوم، الأربعاء، وصول 20 سيارة نظافة متطورة كمنحة من الجانب التركى لمصر، وذلك فى إطار تحسين جودة الخدمة المقدمة ورفع كفاءة رفع القمامة من شوارع الإسكندرية.

وقال نائب محافظ الإسكندرية د.حسن البرنس، إن توريد تلك السيارات يأتى فى إطار العقد الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة التركية وفى إطار جهود الحكومة للتعامل الجاد مع مشكلة القمامة، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى للاستفادة من التجربة التركية فى إدارة النفايات بالمحافظات وفق المعايير الوطنية والدولية.

وأضاف أنه سيتم تدريب السائقين والعاملين على تلك السيارات بالتنسيق مع الجانب التركى حتى تعمل بكفاءة تامة تحت إشراف المحافظة.