أخبار عاجلة

السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي -
مصدر أمني: 20 مليون جنيه وراء اختطاف برلماني سابق بسوهاج -
أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا -
ضبط مزارع يدير ورشة لتصنيع الأسلحة في سمنود -
"المنيا" تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. الأربعاء المقبل -
تشكيلة «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
بث مباشر| «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
ليفاندوفسكي يسطر تاريخًا جديدًا -
ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد -
متسابق «أغمي عليه» وآخر يبلغ «10 أشهر».. 13 لقطة من «آراب جوت تالنت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الإسكندرية تتسلم 20 سيارة نظافة منحة من الجانب التركى

Google+ Print
الإسكندرية تتسلم 20 سيارة نظافة منحة من الجانب التركى الإسكندرية تتسلم 20 سيارة نظافة منحة من الجانب التركى

أعلنت محافظة الإسكندرية اليوم، الأربعاء، وصول 20 سيارة نظافة متطورة كمنحة من الجانب التركى لمصر، وذلك فى إطار تحسين جودة الخدمة المقدمة ورفع كفاءة رفع القمامة من شوارع الإسكندرية.

وقال نائب محافظ الإسكندرية د.حسن البرنس، إن توريد تلك السيارات يأتى فى إطار العقد الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة التركية وفى إطار جهود للتعامل الجاد مع مشكلة القمامة، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى للاستفادة من التجربة التركية فى إدارة النفايات بالمحافظات وفق المعايير الوطنية والدولية.

وأضاف أنه سيتم تدريب السائقين والعاملين على تلك السيارات بالتنسيق مع الجانب التركى حتى تعمل بكفاءة تامة تحت إشراف المحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات