«الطيب» يستقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية: الإسلام بريء من القتل

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الخميس، توماس جولد برجر، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وخلال اللقاء، أوضح «الطيب» أن الأزهر الشريف مؤسسةٌ عِلميةٌ عالميَّةٌ تُعنى بتوضيح حقائق الدين الإسلامي بوسطيته واعتداله ونبذه للعنف والإرهاب، مؤكدًا أن الأزهر يعبِّر عن كل المسلمين في العالم، وهو مؤسسةٌ إنسانيةٌ بالدرجة الأولى تعمل لصالح الإنسان أيًّا كان جنسه أو معتقده.

وأضاف شيخ الأزهر أن الإسلام بريءٌ من عمليَّات القتل والهدم والتهجير التي تَتِمُّ باسم الإسلام، مشددًا على أنه ليس في تراث المسلمين مَنْ قام بمثل هذه الأفعال البشعة.

وتطلع شيخ الازهر إلى أن يقوم الغرب برفع المعاناة عن الشعوب الفقيرة والبائسة التي تضررت جرَّاء التدخل في شؤونها، فيما قال القائم بأعمال السفارة الأمريكية إن حكومته تُقدِّر دورَ الأزهر الشريف في مصر والعالم كله، ورعايتَه للفكر الإسلامي الوسطي، كما تُقدِّر دورَ شيخ الأزهر في الحفاظ على النسيج الوطني المصري، وجهودَه المستمرة في تحقيق السلام العالمي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تقدِّر دورَ مصر في محيطها العربي والإقليمي، وتحرص على تنمية علاقتها بمصر وجميع المؤسسات، وبخاصة الأزهر الشريف.

ووعد القائم بأعمال السفير الأمريكي بزيادة المنح المقدمة من بلاده لطلاب الماجستير والدكتوراه الدارسين بالأزهر الشريف.