طرح أراضى «دمياط للغزل» للبيع.. وتعميم التجربة على 32 شركة فى حالة نجاحها

كشف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن الشركة ستطرح بديلاً عن المناقصة، المزمع طرحها بين الاستشاريين العالميين، لإعادة هيكلة 32 شركة تابعة لها، وذلك بالعمل على حالة واحدة من الشركات، ليتم تعميمها بعد ذلك حال نجاحها، مشيرا إلى أنه وقع الاختيار على شركة دمياط للغزل والنسيج لتبدأ بها الحكومة، بعد عرض الأمر على أشرف سالمان، وزير الاستثمار.

وأضاف مصطفى لـ«المصرى اليوم» أنه سيتم طرح الأرض المقام عليها مصانع الشركة للبيع، على أن يتقرر نقل المصنع إلى مدينة دمياط الجديدة، بسعر للمتر يقل كثيرا عن السعر المحدد لبيع أرض المصنع، للاستفادة من فارق السعرين فى تحديث وتطوير المعدات والآلات، منوها بأنه فى حالة تنفيذ المقترح فستكون أولى حالات خصخصة أصول الدولة، التابعة لقطاع الأعمال العام، بأسلوب جديد، تتم الاستفادة من عوائده.

وتابع: «تتضمن الخطة نقل العاملين من خلال وسائل نقل حديثة مملوكة للشركة، ولن يتم المساس بأى عامل، وبالتالى سيستفيد العاملون من عملية النقل، من خلال تطوير الشركة». وأشار مصطفى إلى أنه بالنسبة للخطة المقترحة لإعادة هيكلة جميع شركات الغزل والنسيج، فإنها مازالت قيد البحث، وسيتم الانتهاء منها خلال يومى 5 و6 أكتوبر المقبل، لعرضها على وزير الاستثمار، تمهيدًا للإعلان عن مناقصة دولية بين المستشارين.

وأوضح أن اللجوء لسيناريو طرح نموذج واحد وتطويره يستهدف إلغاء مقترح المناقصة، توفيرا على الدولة، وبالتالى سيتم طرح الأمر على الوزير، عقب انتهاء اللجنة المكلفة بإعداد كراسة شروط المناقصة.

وقال إن من بين السيناريوهات المقترحة للتمويل، بيع أراضى بعض المصانع داخل الكتل السكنية، بأسعار السوق، على أن يتم شراء أراض بالمدن الصناعية بأسعار مخفضة، للاستفادة بفارق السعرين فى تطوير وتحديث المصانع.

وتصل ملكية القابضة للغزل فى شركة دمياط إلى 62.3%، ورأسمالها المدفوع 50 مليون جنيه، ولديها 3 مصانع، وتنتج غزل القطن والمنسوجات والمطرزات والملاءات.

ووفقًا لبيانات مركز معلومات قطاع الأعمال العام، فإن عدد العاملين بالشركة 2512 عاملًا، بإجمالى أجور 47 مليون جنيه سنويا، بمتوسط أجر 19 ألفاً للعامل.