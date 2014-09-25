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إزالة 16 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج

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إزالة 16 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج إزالة 16 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج

صورة أرشيفية

قامت الوحدات المحلية لمركزي المنشاة والمراغة تحت إشراف علاء ياسين سكرتير عام المحافظة بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج والإدارات الزراعية المختلفة وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات امن سوهاج ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة .

أسفرت الحملات عن تنفيذ إزالات لـ 16 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة منها إزالة 8 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بناحية مركز المراغة وإزالة 8 حالات تعدي علي أملاك الدولة ناحية مركز المنشاة .

وأكد المحافظ علي المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج لافتا الي نجاح الحملات المكثفة بنواحي مراكز ومدن المحافظة حتى الان في تنفيذ العديد من الازالات للقضاء علي تلك الظاهرة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة .

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