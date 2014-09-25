بالفيديو والصور.. الكنيسة الخضراء الأقدم في الشرق الأوسط بعد «القيامة» ضحية «داعش»

قال مصدر أمني في محافظة صلاح الدين العراقية بأن عناصر تنظيم «داعش» فجروا، مساء الأربعاء، الكنيسة الخضراء التي تعد من أقدم الكنائس المسيحية في الشرق الأوسط بعبوات ناسفة زرعت بداخلها ومحيطها، وسط تكريت، 170كيلومتر شمال بغداد.

يذكر أن عناصر «داعش» ففجروا أضرحة سنية و شيعية، قبل استهداف الكنيسة الخضراء، الكنيسة الأقدم في الشرق الأوسط بعد كنيسة القيامة، الذي يعود تاريخها لبدايات المسيحية، ويقال أنها بُنيت في القرن السابع الميلادي على يد ماروثا بن حبيب التكريتي، الذي شاع ذكره في عموم البلاد المسيحية، والذي اشتهر بعلمه وإرشاده ومؤلفاته وباهتمامه الواسع بإقامة الكنائس والأديرة في الجزيرة الفراتية وبلاد الشرق، لكن مؤرخين آخرين يرجعون بناءها إلى القرن الثاني الميلادي، وهذا الاختلاف لا يغيّر حقيقة كونها من أقدم الكنائس في العالم.

وتعد الكنيسة الخضراء، التي تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، إحدى أكبر وأقدم الكنائس في العالم، وبنيت في الحقبة التي كانت تمثل تكريت عاصمة لحاكمة من البحرين إلى أفغانستان خلال العام 628 ميلادية.

وقام الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، بتشيد مجمع القصور الرئاسية ليحتضنها وأصبحت جزء لا يتجزأ منه من حيث الإجرءات الأمنية، وتحولت لمنطقة «محرمة» إلا عن كبار الساسة وزوارهم، وفي الحرب على العراق 2003، تحولت الكنيسة إلى مجمع حكومي يتخذه المسؤولون مقرا للعمل وسكن لهم مما منع السائحين والمثقفين والباحثين عن الآثار من زيارتها وذلك لموقعها المحاط بالكثير من الجدران والقصور الحديثة التي بالرغم من جمالها لم تحجب جمال الكنيسة العتيدة، وكان أيضا مقر للجنود الأمريكيين حتى انسحابهم في 2011، تركوا فيها ورائهم عبارات الذكرى التي شوهت جدرانها.

وأجرت العراق عليها ترميمات، خلال 2000، وقدمت إدارة محافظة صلاح الدين طلبا لإدراجها على لائحة التراث العالمي، في 2013 .

وكانت الكنيسة المشيدة على ارتفاع 30 مترا عن مياه نهر دجلة مركزا مهما للسكان المعتنقين للمسيحية والذين كانوا هناك في الوقت اشتهرت به تكريت بكرسي مفرانية المشرق في عهد ماروثه التكريتي، الذي أصبح مطران الكنيسة الشرقية العام ولقب بالمفريان، وهو لقب أدنى من البابوية.