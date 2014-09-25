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السفير المصري في البوسنة والهرسك يلتقي مع رؤساء شركات السياحة

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السفير المصري في البوسنة والهرسك يلتقي مع رؤساء شركات السياحة السفير المصري في البوسنة والهرسك يلتقي مع رؤساء شركات السياحة

ياسر العطوى السفير المصري في البوسنة والهرسك

التقي ياسر العطوى السفير المصري في البوسنة والهرسك مع مجموعة موسعة من رؤساء ومديري أكبر شركات السياحة البوسنية، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها مع المسئولين البوسنيين المعنيين للإعداد للموسم السياحي، وكذا اللقاءات الإعلامية التي يجريها لتشجيع السائح البوسني على السفر إلى للتمتع بمقاصدها السياحية المتنوعة، والعمل على تذليل أية صعوبات تعوق تدفق السياحة البوسنية إلى مصر.

وأكد السفير العطوي على أن مصر حكومة وشعباَ ترحب بمختلف السائحين من جميع دول العالم، مشيراً إلى أن المقاصد السياحية المصرية آمنة تماماً، وموضحاً أن حركة السياحة الوافدة إلى مصر بدأت في العودة إلى معدلاتها، ومنوهاً إلى ما تتمتع به مصر من مميزات تنافسية لا يضاهيها فيها الكثير من الدول، ومنها تنوع المقاصد السياحية، والموقع الجغرافي الفريد، والمناخ المعتدل، والأسعار التنافسية التي تناسب كافة الدخول، ومضيفاً أنه على استعداد تام لحل أية مشكلات تواجه شركات السياحة البوسنية، وذلك سعياً لزيادة تدفق الوفود السياحية البوسنية إلى مصر.

جرى أيضاً خلال اللقاء استعراض بعض المقترحات الهادفة إلى تفعيل التعاون بين البلدين في مجال السياحة، كما تم الاتفاق على أهمية بذل الجهود لتسيير رحلات للطيران العارض بين العاصمة البوسنية والمقاصد السياحية المصرية.

من جانبهم أكد رؤساء شركات السياحة البوسنية أنه على الرغم من التطورات التي مرت بها مصر خلال السنوات الأخيرة، إلا إنها ظلت هي الاختيار الأول المفضل للسائح البوسني.

وفي هذا السياق أشار السفير العطوي إلى أن وزارة السياحة المصرية تقوم بتقديم الدعم لشركات السياحة المصرية، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابياً على شركات السياحة البوسنية، وسيجعل تكلفة البرنامج السياحي لمصر أكثر تنافسية، ومشيراً إلى الجهود الدعائية التي تقوم بها السفارة ومنها عقد اللقاءات الإعلامية، ورعاية والمشاركة في عدد من الفعاليات الترويجية السياحية والثقافية المختلفة، فضلاً عن توزيع المطبوعات السياحية والأفلام الدعائية عن مصر.

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