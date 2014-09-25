ONA أكاديمي تطلق مقرها الثاني بمدينة الإنتاج الإعلامي

تطلق ONA أكاديمي مقرها الثاني بمدينة الأنتاج الإعلامي مع نهاية عام 2014 ، وكانت انطلقت ONA أكاديمي في مايو 2013 كأول مركز تدريبي متخصص في الإعلام شقيق لشبكة قنوات ONTV الإخبارية .

تقوم الأكاديمية بتدريس مناهج عملية وأكاديمية في مجالات صناعة الإعلام المختلفة ومنها تقديم البرامج الحوارية ، صناعة الأفلام الوثائقية ، تقديم النشرات والبرامج الأخبارية ، صناعة المراسل التليفزيوني وغيرها من الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها بشكل شهري منتظم .

وترتبط الأكاديمية بشراكات تضمن الاعتماد من جامعة القاهرة كلية الإعلام ، شبكة قنوات “ONTV” ، “نييورك فيديو سكول” ، المجلس الثقافي البريطاني ، بالأضافة إالي الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها بالتعاون مع تليفزيون “دويتشفلله” ، معهد نابولي للصحافة ، مؤسسة “انا ليند” و معهد جوتة الذي يتعاون سنويًا مع الأكاديمية لتنظيم المشروع السنوي ( الطريق إلي المانيا )، وهى المسابقة الذي تتيح لخريج الأكاديمية السفر إلي المانيا للتعرف علي ملامح الإعلام الأوروبي .

عام مضي ، قدمت ONA أكاديمي خلاله 130 دورة تدريبية بمعدل 4000 ساعة تدريبية ، 750 خريج مصري ، 55 خريج عربي و 10 خريجين من الدول الإفريقية .

وقدمت الأكاديمية 230 منحة تدريبية تتحمل الأكاديمية تكاليفها الكاملة عن طريق التعاون مع جامعة القاهرة كلية الإعلام ، جامعة عين شمس ، جامعة حلوان ، وزارة الشباب ، نقابة الصحفيين ، مؤسسة “اشوكا” ومركز التوظيف التابع للجامعة الأمريكية .

الأكاديمية تتيح للخريجين المتفوقين فرصة الانضمام إلي “البلاتفورم”، المشروع الذي يتيح لخريج الأكاديمية فرصة الانضمام لسوق العمل المصري و العربي

http://ona-academy.com/platform/

وكانت أعلنت ONA أكاديمي مع منتصف شهر سبتمبر 2014 عن الجدول التدريبي الخاص بعام 2015 ومواعيد المقابلات الشخصية مع المتقدمين من أجل اجتياز الاختبار الرئيسي المؤهل للدورة التدريبية .

http://ona-academy.com/2015-2/

وتفدم الأكاديمية تقدم مع بداية عام 2015 عدد من الدبومات التدريبية في المجال التقني ، تقديم الأخبار ، القصة المصورة ، إنتاج البرامج الأخبارية والصحافة .

http://ona-academy.com/2015-2/#2015-Packages

ONA أكاديمي تقدم دورات تدريبية جديدة متخصصة في تقديم المحتوي الطبي علي شاشة التليفزيون مع هويدا ابو هيف ، كيفية تقديم أول برنامج طبخ مع ماجي حبيب ، مهارات المتحدث الإعلامي مع ريم ماجد وكتابة وصياغة الأخبار مع ريم ماجد .

http://ona-academy.com/2015-2/#2015-New-Courses

تتعاون الأكاديمية مع المخرج تامر محسن، المخرج شريف فتحي والمخرج تامر السعيد في تقديم دورات صناعة الأفلام الوثائقية .

تسعي الأكاديمية إلى أن تكون هي المركز التدريبي الإعلامي في الوطن العربي ينطلق من مصر إذ يصبح الإعلام العربي إعلام موحد له سمعة عالمية بمدرسة جديدة .