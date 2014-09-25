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انقطا الكهرباء عن 11 قرية بالفرافرة بسبب توقف محطات التوليد بالوادي الجديد‎

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انقطا الكهرباء عن 11 قرية بالفرافرة بسبب توقف محطات التوليد بالوادي الجديد‎ انقطا الكهرباء عن 11 قرية بالفرافرة بسبب توقف محطات التوليد بالوادي الجديد‎

صورة أرشيفية

توقفت محطات توليد الكهرباء بـ11 قرية بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الخميس، بسبب نقص السولار اللازم لتشغيلها مما أدي الي انقطاع التيار الكهربي عن هذه القري منذ ال6 صباحا وحتي الان .

وقال أحمد عبد الفتاح من أبناء مركز الفرافرة، أن انقطاع الكهرباء بسبب توقف مولدات ومحطات توليد الطاقة الكهربية بهذه القرى ،بسبب نقص السولار بها ،حيث يعتمد مركز الفرافرة وقراه بالكامل علي محطات التوليد التي تعمل بالديزل والسولار حيث انقطع التاير الكهربي عن قري ” الكفاح – أبو هريرة- الشيخ مرزوق – عثمان بن عفان – خالد بن الوليد – عمر بن الخطاب – النهضة – عائشة عبد الرحمن – عبد المجيد الجغيل – علي بن أبي طالب – اللواء صبيح .

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