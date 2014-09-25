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بعد 7 سنوات ..أبو مازن يحكم غزة …وحركة فتح : شكرا لمصر

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بعد 7 سنوات ..أبو مازن يحكم غزة …وحركة فتح : شكرا لمصر بعد 7 سنوات ..أبو مازن يحكم غزة …وحركة فتح : شكرا لمصر

أبو مازن مع خالد مشعل

مارست ضغوط  على كل من حركتي فتح وحماس للبدء في تفعيل حقيقي لاتفاق المصالحة  حيث ذكرت المصادر لوكالة فلسطين برس أن اللقاء الأول بين حماس وفتح، كان أمس الأربعاء، في مقر المخابرات العامة بالقاهرة شهد تقدما بفعل الضغوط المصرية لإنجاح المصالحة، قبل استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي حول وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وبفعل الضغوط المصرية توصلت حركتا فتح وحماس، الخميس، في القاهرة إلى “اتفاق شامل” حول إدارة حكومة التوافق الوطني لقطاع غزة، بحسب ما صرح عدة مسؤولين من الحركتين.

وقال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن حماس وفتح اتفقوا على تنفيذ المصالحة ، شاكرا مصر على  جهودها  للتوصل لاتفاق وقف النار مع الإحتلال   وحرصها على مصلحة بين فصائل الشعب الفلسطينى.

من جانبه قال موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسى لحركة “حماس” إن إعادة إعمار غزة سيتم بشكل سريع من خلال الإعلان  مؤتمر شهر ديسمبر القادم.

وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة من الحركتين لمساعدة فى أعمالها مؤكدا أن حكومة الاتفاق الوطنى ستشرف على المعابر، في ظل مجموعه من الآليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى المصالحة.

وبدأت الحركتان، الأربعاء، في القاهرة محادثات بهدف تسوية الخلافات التي تهدد مصير حكومة الوفاق الوطني التي أدت اليمين في 2 يونيو، وتم تشكيلها بعد توقيع منظمة التحرير وحماس في 23 أبريل اتفاقاً جديداً لوضع حد للانقسام السياسي الذي نشأ بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.

وتضم حكومة التوافق الفلسطينية شخصيات مستقلة بدون تفويض سياسي ومكلفة بتنظيم انتخابات خلال ستة أشهر.

وكان عزام الأحمد رئيس وفد فتح أكد في وقت سابق من يوم أمس أن الحوار بين فتح وحماس يهدف إلى تمكين الحكومة من تسلم مقاليد الأمور كلها في مؤسسات السلطة في قطاع غزة .

وقال الأحمد “لا بد للحكومة أن تقوم بكافة واجباتها ومهامها كاملة غير منقوصة في غزة كما في الضفة الغربية (…) لا نريد نظامين وإزدواجية قوانين”، في انتقاد واضح لحماس.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تهيئة الأجواء لإنجاح مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة المقرر عقده في 12 أكتوبر المقبل في القاهرة.

وتأتي هذه المحادثات بعد أن اتفق الفلسطينيون والإسرائيليون، الثلاثاء، على استئناف المفاوضات غير المباشرة بينهم من أجل هدنة دائمة في غزة في نهاية أكتوبر، بعد شهر على وقف إطلاق النار الذي أنهى نزاعاً دامياً دام خمسين يوما.

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