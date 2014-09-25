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بالصور.. محافظ الغربية: سيكون هناك نواب للمحافظين من السيدات فى الحركة القادمة

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بالصور.. محافظ الغربية: سيكون هناك نواب للمحافظين من السيدات فى الحركة القادمة بالصور.. محافظ الغربية: سيكون هناك نواب للمحافظين من السيدات فى الحركة القادمة

جانب من المنتدى

شارك اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية، فى منتدى حوار المرأة المصرية والمشاركة السياسية “تحديات وحلول” والذى عقد عقد بالمجلس لبقومى للمرأة فرع الغربية بالتنسيق مع مؤسسة “نساء من أجل السلام عبر العالم” وسيقام المنتدى لمدة ثلاث أيام من 25-27/9/2014 ويهدف الى تعزيز المشاركة والحوار بين مختلف فئات المجتمع والخبرات المهتمه بقضايا المرأة والمشاركة السياسية عن طريق جلسات عملية .حضر المنتدى السفيرة سعاد شلبى مديرة مركز تنمية مهرات المرأة بالمجلس القومى للمرأه والدكتورة تانيا مرابيل منسق هيئة السلام السويسرى والدكتورة صفاء مرعى مقرر المجلس القومى للمرأة بالغربية.

وفى بداية المنتدى ألقى محافظ الغربية كلمة حيى فيها السادة والسيدات الحضور وهنأهم بقرب حلول عيد الاضحى المبارك وأشاد بدور المرأة المصرية فى الحياة السياسية منذ عصر الفراعنه ومشاركتها الفعالة فى ثورة 30 يونيو وفى الانتخابات الدستورية والرئاسية.

وقال نعيم إن هناك أربعه سيدات فى المصرية وأنه سيكون هناك نواب للمحافظين من السيدات فى الحركة القادمة.

وأوضح أن محافظة الغربية تعمل فى عدد محاور منها تقديم مساعدات مالية وعينية للمرأة المعيلة وسداد ديون الغارمات حيث تم فك كرب حوالى 20 سيدة والمستهدف 25 سيدة قبل عيد الاضحى بالاضافه الى تزويج اليتيمات ومساعدة رجال الاعمال بمحافظة الغربية.

وفى نهاية اللقاء أهدى محافظ الغربية درع المحافظة للسيدة تانيا مرابيل منسق هيئة السلام السويسرى كما قام المجلس القومى باهداء درع المجلس للسيد محافظ الغربية.

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