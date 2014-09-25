حبس المتهمين في شبكة الشذوذ بالنزهة سنتين

قضت محكمة جنح النزهة برئاسة المستشار رامى عبد الهادي وبحضور محمود حجازي وكيل أول النيابة وسكرتارية باسم عدلي بحبس 6 أشخاص متهمين بممارسة الفجور مقابل أجر مادي بالنزهة سنتين لكل منهم مع الشغل والنفاذ وغرامة 200 جنيه لكل متهم .

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها أطمأنت لإذن النيابة العامة ولصحة الواقعة وصحة التحريات .

والمتهمين هم “كريم صالح ، وائل عامر ، أحمد محمود ، أحمد مصطفى ،عادل عبد الفتاح ، إسلام فؤاد”.

البداية كانت بورود معلومات إلى مباحث الآداب مفادها استئجار شخص مغربى وآخر مصرى لشقة بمنطقة النزهة، وقيامهما بالتسويق لنفسيهما من خلال صفحات “فيس بوك” لممارسة الفجور مع المخنثين مقابل مبلغ 200 دولار فى الليلة الواحدة، فتم إصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة الشقة وضبط المتهمين، وبمداهمة الشقة تم القبض على 6 متهمين من بينهم 3 مخنثين، حيث ضبط 2 منهم فى حالة تلبس.