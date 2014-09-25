ألف باء السفر على متن الطائرة

أصبح السفر بالطائرة من أكثر الوسائل المعتمدة اليوم لكونه يسهل حياة كل منّا، علماً أننا نلتقي لفترة بأشخاص لا تربطنا بهم أية صلة مسبقاً.

ولذا، عليك أن تلتزمي ببعض القواعد المستمدة من خبيرة "الإتيكيت" نادين ضاهر لتحافظي على حضورك المهذب، في أثناء الرحلة بالطائرة، وفق التالي:

- تعاملي مع المسؤولين بالمطار بلطف، من خلال التقيّد بشروط حمولة الحقائب، بدون مجادلة الموظف بخصوص الأوزان الزائدة، وعدد الحقائب المسموح بها، منعاً لتضييع أوقات الآخرين.

- احرصي على ارتداء لباس مريح ونظيف، خصوصاً إذا كانت فترة سفرك طويلة.

- إلتزمي بتعليمات وإرشادات المضيفات، على متن الطائرة، منعاً للتسبّب بالإحراج.

- اختاري العطر الخفيف، الذي لا يُسبّب الصداع، أو الحساسيّة للآخرين.

- تحلّي بالأخلاق، وتصرّفي بصورة لائقة، سواء كنت في درجة رجال الأعمال، أو الدرجة العادية.

- إلتزمي بالجلوس في المقعد المخصّص لك، وإذا كنت من أصحاب الحركة الزائدة لا تجلسي بالقرب من نافذة الطائرة.

- انتبهي عندما تريدين أن تميلي بمقعدك للوراء، حتى لا تزعجي من يجلس خلفك.

- لا تفرضي الحديث إلى من يجلس بجوارك، وامتنعي عن استراق النظر للكتاب الذي يقوم بقراءته.

- لا تتردّدي بخلع حذائك، شرط أن تضعيه تحت الكرسي المخصّص لك.

- تناولي الطعام، بواسطة الشوكة والسكين، بدون إصدار أصوات مزعجة في أثناء القضم.

- قومي بضبط أطفالك، مع تقديم لهم وسائل الترفيه، تلافياً لئلا يقومون بالصراخ والبكاء، ممّا يزعج الركاب الآخرين.

- اطلبي من المضيفة بتبديل مكانك، في حال أزعجك صوت شخير من يجلس بجانبك.

- انتبهي إلى نظافة المرحاض، بعد استعماله.

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