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مقتل 14 مسلحا من ” داعش ” وإصابة 5 مدنيين جراء غارات قوات التحالف الدولي

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مقتل 14 مسلحا من ” داعش ” وإصابة 5 مدنيين جراء غارات قوات التحالف الدولي مقتل 14 مسلحا من ” داعش ” وإصابة 5 مدنيين جراء غارات قوات التحالف الدولي

 

غارات جوية أمريكية جديدة على مواقع تنظيم داعش

لقي 14 مسلحا من عناصر تنظيم داعش مصرعهم وأصيب 5 مدنيين خلال الغارات الجوية التى شنتها قوات التحالف الدولي على 12 منشأة نفطية خاضعة لسيطرة مسلحي ” داعش ” في محافظتى دير الزور والحسكة .
> ونقلت ( سكاي نيوز ) عن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن – اليوم الخميس – قوله ” إن قوات التحالف الدولي شنت عشرات الغارات الجوية على أهداف ومعاقل لتنظيم الدولة وجبهة النصرة في سوريا ، واستهدفت 12 منشأة نفطية خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة ” .
> وأضاف أن غارات قوات التحالف الدولي على مواقع ومقار تنظيم الدولة، أسفرت عن مقتل 14 مسلحا في محافظة دير الزور و5 مدنيين في الحسكة.
> وأوضح أن غارات طيران التحالف الدولي استهدفت في ريف دير الزور المركز الثقافي ومنطقة الصناعة والمحكمة الإسلامية ودوار البلعوم في مدينة الميادين، وقرية مركدة بريف دير الزور الشمالي ، كما استهدفت أيضا قرية الحريجي وبلدة القورية وباديتها بريف دير الزور الشرقي، وحقل العمر النفطي في بادية بقرص.
> أ ش أ

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