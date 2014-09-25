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مفتي الجمهورية يلتقى المبعوث الخاص للرئيس السنغالي

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مفتي الجمهورية يلتقى المبعوث الخاص للرئيس السنغالي مفتي الجمهورية يلتقى المبعوث الخاص للرئيس السنغالي

شوقى علام مفتى الجمهورية

استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية اليوم الشيخ منصور مأمون، المبعوث الخاص للرئيس السنغالي.
> وأشاد الشيخ منصور بوفد علماء دار الإفتاء الذي زار السنغال من أجل تعزيز جهود نشر الوعي الديني الإسلامي والتصدي لمحاولات الجماعات المتطرفة تشويه صورة الإسلام ونشر مفاهيم مغلوطة عن مبادئه السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال.
> كما أبدى مبعوث الرئيس السنغالي تطلع بلاده إلى مزيد من التعاون والتنسيق مع دار الإفتاء للاستفادة من إمكانات وخبرات علماء الدار في نشر تصحيح المفاهيم والتصدي للأفكار المتشددة .
> من جانبها، أبدت دار الإفتاء استعدادها الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم والتدريب للمسلمين في السنغال.

اش أ

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