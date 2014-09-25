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الطب البيطري بالغربية تكثف الحملات الرقابية على المجازر قبل عيد الأضحي

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الطب البيطري بالغربية تكثف الحملات الرقابية على المجازر قبل عيد الأضحي الطب البيطري بالغربية تكثف الحملات الرقابية على المجازر قبل عيد الأضحي

أرشيفية

قامت مديرية الطب البيطري بالغربية بتشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها وتوفير الأطباء المدربين لتزويد المجازر بهم لمواجهه الزيادة المتوقعة فى أعداد الذبائح وتكليف أطباء المجازر بالعمل أيام عيد الأضحى المبارك، وتكليف أطباء إدارة المجازر بالتفتيش على اللحوم والعمل أيام عيد الأضحى لمتابعه أعمال المجازر ومراقبه الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم والأسماك والدواجن .

كما تقوم المديرية أيضًا بالعمل على صيانة جميع المجازر وتوفير المياه النظيفة بها والتأكد من صلاحية خطوط الصرف بجميع المجازر بمدن المحافظة وتوفير إضاءة جيدة بالمجازر وتقوم المديرية بتقديم خدمات الكشف الطبى على المواشي والأغنام لضمان سلامتها وتوفير كافة المطهرات وأدوات النظافة اللازمة وسرعة التخلص من مخلفات الذبح والتنسيق مع الإدارات المختلفة من مباحث و الرقابة التموينية لعمل حملات تفتيشية على مدن وقرى المحافظة خلال فترة العيد لضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة .

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