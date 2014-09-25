“الصناعات الكيماوية”: عدم توريد الغاز يوقف مصانع الأسمدة النيتروجينية

أكد المهندس شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية بلتحاد الصناعات المصرية، على أن شركات إنتاج الأسمدة النيتروجينية تعاني من توقف المصانع نتيجة عدم توريد الغاز بالكميات والضغوط المتعاقد عليها، حيث أدى هذا التوقف لعدم الوفاء بتعاقدات التصدير وبالتالي الإساءة إلى مصداقية الشركات المصرية بالخارج.

جاء ذلك خلال اجتماغ الغرفة لمناقشة مشكلة توفير الغاز لمصانع الأسمدة وتوحيد أسعار البيع للشركات المنتجة للأسمدة النيتروجينية.

وأوضح الجبلي فى بيان اليوم الخميس، أن المشكلة تمتد إلى عدم توريد الأسمدة للجمعيات الزراعية المتعاقد عليها بالإضافة إلى آثره السلبى على الفلاح المصري وإنتشار السوق السوداء في الأسمدة النيتروجينية.

ونوه إلى أن الشركات الصناعية الموردة للأسمدة المدعمة تحقق خسائر تبلغ حوالى 450 جنيه / طن، حيث تبلغ تكلفة الإنتاج حاليًا بعد رفع أسعار الغاز 1900 جنيه بينما سعر التوريد إلى الجمعيات الزراعية 1450 جنيهًا.

من ناحية أخرى أشار الجبلي إلى قيام الغرفة بشراء شهادات إستثمار تنمية قناة السويس بمبلغ مليون جنيه هو أحد أوجه الدعم لهذا المشروع القومى العملاق، وأكد على أهمية دعم الاقتصاد المصري من خلال المشروعات القومية الكبرى التي تطرح لصالح مستقبل الاقتصاد المصري على المستويين القريب والبعيد.

ومن جانب آخر أطلع مجلس إدارة الغرفة على مراحل إنشاء مشروع مدينة البلاستيك بالإسكندرية والذي تدعمه الغرفة وشعبة البلاستيك بالغرفة.