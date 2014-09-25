وزير التعليم: تسليم كتاب الفرنساوي للصف الأول الثانوي السبت

قال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة إقرار حافز إثابة لمديري المدارس، على أن يتم منحه للمدير الذي يستحقه بالفعل، مشدداً على أن الحافز سيكون للذين يعملون ويبذلون مجهودا في النهوض بالعملية، لافتاإلى أن رئيس الجمهورية كرر أكثر من مرة خلال لقاءاته أن الأولوية فى زيادة الأجور ستكون للمعلمين، وأنه تم حصر عدد المعلمين الذين لا يتقاضون حافز الإثابة حيث وصلت النسبة إلى 1 فى الأف، مؤكداً على أنه سيتم إقصاء مديرى الإدارات والمدارس المقصرين فى عملهم.

وقال الوزير - خلال زيارته التفقدية لعدد من مدارس المحافظة اليوم الخميس- إنه سيتم دعم مركز التطوير التكنولوجى التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عن طريق صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من أجهزة كمبيوتر وخلافه، مضيفاً خلال لقائه بالعاملين بالتربية والتعليم بمركز التطوير التكنولوجى على إنشاء مدرسة للعلوم والتكنولوجيا قائلا: ترتيبنا فى هذه المدارس هو الثالث على العالم، موضحا أنه سيتم بناء 5 مدارس جديدة منها واحدة فى المنصورة، وواحدة فى أسيوط، وآخرى فى العبور والسويس.

وأكد أبو النصر أن كتاب الفرنساوي للصف الأول الثانوي سيكون جاهزاً يوم السبت، وسيتم تسليمه إلى الطلاب، موضحًا أنه تأخر فترة قليلة نظراً لظروف طبعة وتطويره، مشيراً إلى أن كتاب اللغة الفرنسية تم إرساله إلى لجنة التحكيم بفرنسا، والتقرير أكد أنه أفضل كتاب يتم تدريسه خارج فرنسا، قائلاً إن هناك بعض الموردين والناشرين يريدون تعطيل المسيرة والوزارة لا تخاف منهم.

وأضاف أنه سيتم توفير ما يقرب من 200 فصل جديد بعد استغلال تلك الفراغات.

وخلال الزيارة التفقدية لـ”أبو النصر” برفقة محافظة كفر الشيخ، شهدت مدرسة السلام الابتدائية وقفة احتجاجية اعتراضًا على نقل أبنائهم من المدرسة لمدرسة مجمع على عبد الشكور للتعليم الأساسى.

وتعلل وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس حسن دخيل، فى قراره بنقل التلاميذ نظرا لعمليات الترميم بالمدرسة ورفع سور المدرسة، ولكن الأهالى يطالبون باستمرار أبنائهم فى المدرسة ويتم إجراء التعديلات والترميمات فى إجازة العام المقبل.

وتفقد الوزير وومحافظ كفر الشيخ مدرسة كفر الشيخ الثانوية الفندقية، حيث قام الوزير بزيارات الطلاب داخل الفصول والتعرف على المناهج التى يدرسونها، وطالب أبو النصر إحدى المعلمات داخل الفصل بالاستعانة بمناهج إحدى المدارس الفنية بمحافظة الفيوم ذات الطابع العالمى، موضحا أن هذه المناهج نموذج يجب تطبيقه خلال الفترة المقبلة على المدارس.

> كما استقبلت العاملات بالمدرسة الوزير والمحافظ بالزغاريد فور وصوله، وقرر أبو النصر إنشاء جناح جديد للمرحلة الإعدادية مكون من خمسة طوابق بمدرسة أبو طبل للتعليم الأساسى، وإنشاء معمل للمرحلة الإعدادية، وسرعة الانتهاء من السور الجارى إقامته بمعرفة هيئة الأبنية التعليمية، وتكليف وكيل وزارة التعليم بتوفير العجز فى مدرسى المرحلة الإعدادية، وشاهد عدد من الإبتكارات المتعددة التي ابتكرها طلاب المدرسة الثانوية الصناعية الفندقية والثانوية العامة والإعدادية وعددها 60 ابتكار.