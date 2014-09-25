محافظ سوهاج يفتتح طريق «البلينا – برديس» بتكلفة 6 ملايين جنيه

افتتح اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، الخميس، أعمال توسعة وتطوير طريق «البلينا – برديس»، لخدمة منطقة «عرابة أبيدوس» الأثرية بمركز البلينا، بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين جنيه.

وقال المحافظ، إن أعمال توسعة وتطوير الطريق تمت بطول 11 كيلو مترًا، وعرض أكثر من 10 أمتار، لخدمة أهالي برديس والقري المحيطة والمنطقة الأثرية بأبيدوس، ووضعها على الخريطة السياحية، لافتًا إلى أن تكلفة تطوير الطريق وفرتها وزارة التنمية المحلية من الخطة العاجلة، وشملت رصف وتوسعة وإنارة الطريق وإقامة مسلة على شكل زهرة اللوتس في مدخل الطريق من اتجاة مدينة البلينا وإقامة 5 جداريات على جانبي الطريق تحكي أعمال ملوك الفراعنة الذين لهم آثار بالمنطقة الأثرية، وهم مينا وسنوسرت الثالث وأحمس الأول وسيتي الأول ورمسيس الثاني.

وتفقد المحافظ عقب افتتاح الطريق الأرض المخصصة لإنشاء المرسي السياحي على النيل بمدينة البلينا، والذي سيبدأ العمل به في شهر نوفمبر القادمـ بتكلفة من وزارة السياحة تبلغ 2 مليون جنيه و500 ألف جنيه، حيث سيسهم المشروع في وضع المنطقة الأثرية بأبيدوس على الخريطة السياحية، خاصة بعد عودة الرحلات النيلية بين القاهرة وأسوان، كما تفقد المحافظ الفندق السياحي التابع لوزارة الاستثمار والمقام على النيل بمدينة البلينا مؤكدا أن هناك جهود تبذل من المحافظة من أجل تشغيلة بالتعاون بين وزارتى الاستثمار والسياحة.