وزير التعليم: 50 مصنع داخل المدارس الفنية لدمج التعليم بالتدريب

افتتح، اليوم الخميس، الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، مدرسة السويفي بقرية مسير التابعة لمركز كفر الشيخ، وتفقد مدرسة أبو طبل والمدرسة الثانوية الفندقية، ورافقه المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ.

وقال أبوالنصر خلال زيارته التفقدية لمدارس المحافظة “إننا نعمل على ثلاثة محاور فى مدارس التعليم الفنى لتدريب الطلاب على سوق العمل، لذا نعمل على تهيئة الطلاب لسوق العمل، وهناك 50 مصنع داخل المدرسة ليتدرب الطالب على سوق العمل ليكون لديه مهارة وينخرط فى سوق العمل عقب تخرجه”.

وأضاف أن هناك تدريبًا مزدوجًا بين المدرسة والمصنع، وهناك مشروع بـ 50 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، ومعونة أمريكية بـ 20 مليون دولار لدمج التعليم بالتدريب.

وأضاف أن عدد المدارس التى دخلت الخدمة وصل إلى 1175 مدرسة جديدة، مؤكداً أن هناك 25 مدرسة دخلت الخدمة خلال الأسبوع الأول من الدراسة، كما تم عمل دراسة للفراغات الموجودة فى المدارس على أن يتم الانتهاء منها قبل العيد.

وقرر وزير التربية التعليم إنشاء جناح جديد للمرحلة الإعدادية مكون من خمسة طوابق بمدرسة أبو طبل للتعليم الأساسي وإنشاء معمل للمرحلة الإعدادية وسرعة الانتهاء من السور الجاري إقامته بمعرفة هيئة الأبنية التعليمية وتكليف وكيل وزارة التعليم بتوفير العجز في مدرسي المرحلة الإعدادية.

واستجاب الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم لطلب المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ بتحويل المدرسة الرياضية بنات بميت الديبة التابعة لمركز كفر الشيخ لمدرسة فنية ثانوية فنية عسكرية للبنين.