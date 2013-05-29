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اليوم.. مرسي يفتتح مؤتمر ومعرض منظمات المجتمع المدني بحضور 250 جمعية

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اليوم.. مرسي يفتتح مؤتمر ومعرض منظمات المجتمع المدني بحضور 250 جمعية اليوم.. مرسي يفتتح مؤتمر ومعرض منظمات المجتمع المدني بحضور 250 جمعية

كتب : أحمد البهنساوي منذ 40 دقيقة

يفتتح الرئيس محمد مرسي، صباح اليوم، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات مؤتمر ومعرض مؤسسات العمل المدني في ، ويلقي الرئيس كلمة في هذه المناسبة تتناول نشاط منظمات المجتمع الأهلي ودورها الأساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في مصر.

وصرح السفير عمر عامر، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن فعاليات ملتقى المؤسسات التنموية والخيرية تكامل الذي ينعقد اليوم تحت رعاية رئاسة الجمهورية، والذي يناقش دور المجتمع المدني في مصر تتضمن عددا من المحاور تشمل رسالة وأدوار المجتمع المدني في بناء مصر المدنية الحديثة، وبناء المشاركة بين منظمات العمل المدني والأجهزة الرسمية والقطاع الخاص والإعلام، والفرص والتحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني.

وتشارك في المعرض أكثر من 250 جمعية ومؤسسة تنموية وخيرية تعرض أنشطتها المختلفة، كما تتضمن فعاليات الملتقى تكريم رواد العمل الخيري والتنموي في مصر.

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