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«المصرى للحق فى الدواء»: مصر تتفق مع مخترع علاج «فيرس سي» لإنتاج دواء مماثل للمصريين

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«المصرى للحق فى الدواء»: مصر تتفق مع مخترع علاج «فيرس سي» لإنتاج دواء مماثل للمصريين «المصرى للحق فى الدواء»: مصر تتفق مع مخترع علاج «فيرس سي» لإنتاج دواء مماثل للمصريين

عقار (السوفالدي) لعلاج فيروس سي

أعلن المركز المصري للحق فى الدواء عن الاقتراب من خُطوة وضع حد لمرض الالتهاب الكبدي الوبائي «فيرس سى» قريبًا.

وأشاد المركز بالخُطوة التى بدأها الرئيس عبد الفتاح بمطالبة المسؤولين فى شركة جلعاد للعلوم بضروره تخفيض سعر دواء “السوفالدي” حتى يستطيع المصريين شراءه، أثناء وجوده فى الولايات المتحدة الأمريكية، وبمطالبة السيسي للمسئولين بضرورة اتخاذهم خطوات غير مسبوقة لصالح الإنسانية حتى تتخلص من هذا الوباء .

وقال أحد المسؤلين فى شركة جلعاد أن الشركة يسرها تقديم أى دعم لصالح الشعب المصري فى الأيام القادمة، وتأكد المركز أن الوفد المصري طلب نص مليون جرعة من الشركة وهذا سوف يستغرق نحو شهرين لتصنيعها.

وأشار المركز أن هناك اتجاه قوى لاتفاق مع مخترع دواء “السوفالدي” لإنتاج دواء له نفس الفاعلية خصيصًا لمصر، خاصة أن هذه الأبحاث تمت على أول مرحلتين وباقى مرحلتين للدراسات السريرية، وكان مخترع الدواء صرح أمس أنه يعد هدية لصالح الشعب المصري.

وأكد المركز أن هذا الأمر سيقلل نسب الانتظار لمن قاموا بكتابة أسمائهم على الموقع الرسمى للجنة القومية للفيروسات والتى وصلت لأربعين يومًا نظرًا لوجود طابور طويل من المرضى وأن هذه الخطوة ستوفر نحو ثلاث سنوات للانتظار للمرضى.

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