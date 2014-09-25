فانيسا هادجنز تواسي حبيبها بعد فقدان والدته

يعيش الممثل الأمريكي Austin Butler حالة من الحزن الشديد، بسبب وفاة والدته التي فارقت الحياة منذ أسبوع، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وبدورها، تحاول حبيبته النجمة Vanessa Hudgens، البالغة من العمر 25 عاماً، الوقوف إلى جانبه في هذه الفترة، من أجل مساعدته لتخطّي هذه الأزمة قدر المستطاع.

وكان Butler إبن الـ 23 عاماً ونجم مسلسل Carrie Diaries، قد أعلن وفاة والدته Lori Butler الخميس الماضي من خلال تغريدة جاء فيها: أمي وبطلتي وصديقتي الغالية رحلت صباح اليوم.. أحبك وسأشتاق إليك كل يوم.

أما والدة Vanessa التي تربطها علاقة صداقة بالراحلة، فقالت: Lori ستبقي في قلوبنا وعقولنا دائماً.. سنشتاق إليك.

يشار إلى أن علاقة Butler و Hudgens بدأت في العام 2011.