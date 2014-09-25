محمد مختار:رانيا يوسف نسيت ابنتيها وابن زوجها يعلم ابنتي تعاطي المخدّرات

القاهرة_مروة عبد الفضيل

رفض المنتج محمد مختار الزوج السابق للفنانة المصرية رانيا يوسف أن تعيش ابنتاه جيسي ونانسي مع زوج والدتهما، وقال في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إن ابنتيه كبرتا ولم يعد يجدي أن تعيشا مع رجل غريب في بيت واحد.

وقال إنه التقى برانيا أخيراً واتفقا على أن تعيش ابنتاه بين منزلها ومنزله خاصة وأنه غير متزوج ويعيش وحيداً، كما أن رانيا تضطر للخروج كثيراً من المنزل لارتباطها بأعمالها الفنية ناهيك عن وجود رجل غريب في المنزل بحسب مختار.

وأضاف مختار أنه منذ أسبوع تقريباً وبالصدفة كان يتصفّح هاتف ابنته الكبرى ياسمين، ففوجىء بوجود فيديو على الواتساب من نجل زوج رانيا وهو يتعاطى الحشيش والمخدرات، وأضاف أنه لا يعلم ما الهدف من وراء هذه الرسالة متسائلاً "هل يريد هو ووالده توريط ابنتي وتوريطنا معه في مشاكلهم وقضاياهم؟" وأكمل قائلاً "زوج رانيا سرق أموالاً من البنوك وفي حقه العديد من القضايا ".

مختار قال إنه حاول الحديث مع زوج رانيا بشأن هذه الرسالة المرسلة إلى ابنته حيث أرسل إليه برسالة جاء فيها "ينفع يعني اللي ابنك بيعمله مع بنتي ده ينفع يبعت لها رسالة وهو بيحشش؟" فكان ردّه "ههههههه ولا يهمنا"، وهو ما دعا بمختار إلى تحرير محضر ضد ابنه لأنه شعر من الضحكة والرد بأسلوب السخرية أنه يريد توريط ابنتيه.

وعن موقف رانيا قال مختار إنه يستغرب مواقفها المنحازة لزوجها الذي ينهب منها المال، وقال "يبدو أنها نسيت ابنتيها، ولم تتعلم من الدرس السابق الذي لقّنه لها زوجها الثاني".