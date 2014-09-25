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أصالة تسترد جواز سفرها من السلطات اللبنانية

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أصالة تسترد جواز سفرها من السلطات اللبنانية أصالة تسترد جواز سفرها من السلطات اللبنانية

تسلمت المطربة السورية أصالة نصري جواز سفرها وأوراقها الثبوتية من السلطات اللبنانية اليوم الخميس بعد تجاوز مشكلة قضائية أدت لسحبه في وقت سابق واحتجازها لبعض الوقت في مطار رفيق الحريري الدولي.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الخميس إن المحامي العام التمييزي القاضي شربل أبو سمرا استمع لأقوال المطربة السورية بشأن مذكرة الملاحقة الصادرة بحقها من منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول” قبل أن يسلمها جواز سفرها، وقالت الوكالة إنه تبين من التحقيقات أن “قرار الملاحقة صادر عن السلطات السورية في عام 2013 ولأسباب سياسية.”

وكان الأمن العام اللبناني قد أوقف أصالة -التي تعيش مع زوجها المخرج طارق العريان في - لفترة وجيزة لدى وصولها إلى بيروت أمس الأربعاء قادمة من القاهرة وسحب منها جواز سفرها حتى لا تغادر البلاد.

وأصالة من الفنانين السوريين الذين أعربوا عن معارضتهم للرئيس بشار الأسد ونظامه منذ اندلاع الصراع المسلح في سوريا قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وتزور الفنانة السورية لبنان للمشاركة في الحفل الاسبوعي لبرنامج “ستار أكاديمي” لاكتشاف المواهب الغنائية في الوطن العربي مساء اليوم الخميس.

وفور وصول خبر سحب جواز سفر أصالة أكد وزير العدل اللبناني أشرف ريفي أنه سيعيد جواز السفر إليها، وغرد ريفي المحسوب على تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس السابق سعد الحريري، على حسابه على “تويتر” ” سنعيد جواز السفر ﻷصالة ولن نكون أدوات في يد النظام السوري لتنفيذ توقيفات ظاهرها قضائي ولكن خلفياتها سياسية.”

أما أصالة وفي أول تعليق لها بعد الحادثة، فغردت على حسابها على تويتر قائلة “أنا بخير وكرامتي بخير”ولبنان حبيبي دائماً” .

وكان الأمن العام اللبناني في مطار بيروت أوقف لفترة وجيزة أصالة وسحب جواز سفرها بعد تحويلها إلى النيابة العامة التمييزية بسبب وجود بلاغ جلب بحقها صادر عن “الإنتربول”.

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