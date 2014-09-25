التليجراف: كاميرون يعتذر عن قوله بأن الملكة عبرت عن غبطتها بنتائج تصويت استقلال اسكتلندا

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه يشعر “بالأسف البالغ” للكشف عن محتويات محادثة خاصة مع ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية بعد استفتاء استقلال اسكتلندا.

وأوضح كاميرون، وفقا لصحيفة التليجراف البريطانية، أنه شعر”بالحرج الشديد” بعد أن التقطت الميكروفونات قوله بأن الملكة عبرت عن “غبطتها” عندما اتصل بها هاتفيا ليبلغها بأن اسكتلندا صوتت ب”لا” في الاستفتاء.

واشارت الصحيفة الى ان كاميرون أكد اعتزامه تقديم اعتذار شخصي للملكة في قصر باكنجهام، وبسؤاله عما اذا كان يشعر بالأسف وسيعتذر الآن للملكة، رد كاميرون قائلا “نعم ونعم”.

واضاف “أشعر بالحرج الشديد بسبب ذلك، وآسف للغاية حول هذا الموضوع”.

تجدر الإشارة إلى ان نتائج الاستفتاء في اسكتلندا انتهت بتصويت المشاركين ضد الاستقلال بنسبة 55 في المئة.

وسمع مصورون تلفزيونيون كاميرون يقول لعمدة نيويورك السابق مايكل بلومبيرج إنه لم ير أحد فرحا إلى هذه الدرجة، في اشارة الى الملكة اليزابيث.

أ ش أ