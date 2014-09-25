صدقي صبحي يفتتح أعمال التطوير بمستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية

افتتح الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية بعد تطويرها وفقاً لأحدث النظم الطبية العالمية وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية فائقة القدرة بما يمكنها من تقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية لأبناء القوات المسلحة وأسرهم والمواطنين على السواء .

واستمع القائد العام إلى شرح من اللواء طبيب مجدى شلبى مدير المستشفى استعرض خلاله إمكانيات المستشفى وتطور دورها فى دعم منظومة الرعاية الصحية والعلاجية التى تقدم لأبناء الشعب المصرى من العسكريين والمدنيين فى كافة التخصصات الطبية .

وقام القائد العام بالمرور علي الأقسام العلاجية المطورة والتى تضم جناح للعمليات والعناية المركزة والذى يشتمل على 4 غرف للعمليات الكبرى

> و2 كبسولة عمليات فائقة القدرة لإجراء جراحات المخ والأعصاب والعظام وتطوير وحدة الإفاقة والعناية المركزة التابعة لها ، كما قام بتفقد أحدث جهاز للأشعة المقطعية متعدد المقاطع والذى يُّعد الأول من نوعه فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط لإجراء الأشعة على شرايين القلب والجسم، وتفقد وحدة الكشف المبكر لأورام الثدى والتى تساهم بشكل كبير فى سرعة إكتشاف المرض وتقديم العلاج المناسب له .

وعقب الإفتتاح التقى الفريق أول صدقى صبحى بعدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين حيث أكد على أن القوات المسلحة ستظل دائماً رمزاً للوطنية المصرية والحصن الأمين لمقدرات ومكتسبات الشعب المصرى العظيم ، معرباً عن إعتزازه بالجهد المبذول من رجال القوات المسلحة فى تأمين الجبهة الداخلية وحماية السواحل المصرية علي كافة الإتجاهات الإستراتيجية ، وتحملهم المسئولية في تحقيق الأمن والإستقرار وتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى في كافة ربوع مصر .

ووجه القائد العام التهنئة لرجال القوات البحرية والمنطقة الشمالية بقرب حلول ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة ، مقدمًا تحية إجلال لشهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصر وشعبها العظيم ، مشيرًا إلى أن الجيش والشعب عبرًا معًا من الهزيمة إلى النصر فى أكتوبر عام 73 وإمتزجت دماء شهداء مصر بثراها المقدس على أرض سيناء لتحقيق العزة والكرامة وإسترداد كامل أرض الوطن الذى يحتاج منا الآن إلى كل جهد وطنى مخلص والعمل والتضحية وإنكار الذات .

وأكد القائد العام على حرص القيادة العامة على توفير كافة الإمكانيات للإرتقاء بمستوى الفرد المقاتل معيشيًا وإداريًا وإجتماعيًا ورفع معدلات الكفاءة القتالية والميدانية والبدنية للمقاتلين بما يؤهلهم لتنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها من أجل حماية حدود مصر وسواحلها ومياهها الإقليمية .

وأدار القائد العام حوارًا مع رجال القوات البحرية والمنطقه الشمالية العسكرية تناول خلاله كل ما يدور من أحداث ومتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية وتأثيرها علي أمن مصر القومى ، وطالبهم بالمحافظة على الإنضباط العسكرى والإستفادة من خبرات وتجارب قادتهم وتطوير ما يملكونه من الأسلحة والمعدات والمحافظة عليها لتظل القوات المسلحة صمام القوة والأمان لشعب مصر .

وقام القائد العام بتكريم عدد من المتميزين من مقاتلى القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية تقديرًا لتفانيهم فى أداء المهام المكلفين بها وما يبذلونه من جهد للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه .

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .