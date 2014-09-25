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إطلاق اسم العقيد ساطع النعماني على مدرسة ابتدائي ببولاق الدكرور

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إطلاق اسم العقيد ساطع النعماني على مدرسة ابتدائي ببولاق الدكرور إطلاق اسم العقيد ساطع النعماني على مدرسة ابتدائي ببولاق الدكرور

ساطع النعماني

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة برئاسة الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة اطلاق اسم العقيد ساطع النعماني نائب مأمور قسم بولاق الدكرور على مدرسة طابا الابتدائية ببولاق الدكرور .

وأكد المحافظ أنه تم إطلاق اسمه تقديراً للدور الذى قام به وتفانية فى أداء واجبة وهو مثال مشرف لرجال الشرطة الذين نذروا أنفسهم فداء للوطن .

وأشار إلى أن بطولات شهداء ومصابى الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم وأجسامهم من أجل أمن الوطن سُتسجِّل فى صفحات التاريخ تتناقلَها الأجيال، وستظلَّ محفوره فى ذاكرة الوطن.

وكان العقيد ساطع النعمانى قد أصيب بطلق ناري بالوجه خلال تصدية لعناصر تنظيم الإخوان أثناء محاولتهم الاعتداء على المواطنين بمنطقة بين السرايات .

“المراسل: محمد سيد”

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