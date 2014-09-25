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هكذا نعى نجوم الفن الراحل «خالد صالح»

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هكذا نعى نجوم الفن الراحل «خالد صالح» هكذا نعى نجوم الفن الراحل «خالد صالح»

أعرب نجوم الفن عن حزنهم لرحيل الفنان الراحل خالد صالح، مشيرين إلى أنهم سيفتقدون إنسانًا وفنانًا لن يتكرر.

نعت الفنانة هند صبري صالح، قائلة: يا خالد.. اللهم لا اعتراض.. مع السلامة يا حبيبي.. في أمان الله، بينما قال النبوي: مفيش أوحش من كدة حزن.. موجوع و حزين.. خالد صالح مات و لسة أدواره الحلوة جاية، اللهم لا اعتراض على قدرك.

وعبرت ميس حمدان عن صدمتها لرحيل صالح : البقاء لله وحده خالد صالح من أكتر الناس اللي اتصدمت بموتهم فعلًا إنسان وكاريزما لن تتكرر هتوحشنا يا تاجر السعادة يا قنصل .. هتوحشنا يا بابا.

«البقاء لله ووداعاً يا أعز الأصدقاء لن أنسى عشرة السنين ولا أجمل الأيام ووداعاً يا أطيب قلب».. هكذا نعى هاني رمزي الفنان خالد صالح، بينما قال جمال سليمان: الخبر قاسٍ، وأدعو لأهله بالصبر والسلوان .

وأكدت الفنانة سيرين عبد النور أن صالح سيبقى في نظرها ذلك الإنسان الصالح صاحب الشخصية المميزة، بينما نعى المخرج يُسري نصر الله خالد قائلًا: فقدنا فنان كبير، وإنسان جميل.

وقال الفنان أحمد وفيق: مع السلامة يا خالد.. مع السلامة يا حبيبي.. فراقك صعب.. إنا لله وإن إليه راجعون.. ألف رحمه ونور عليك.. يا وجع قلب حبايبك اللهم صبرنا.

ووصفه  الفنان مكسيم خليل صالح بالطيبة و الأخلاق والالتزام و الموهبة، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.

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