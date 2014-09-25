صحة السويس :175 مريض يتقدمون لتلقي علاج فيرس سي خلال 4 أيام‎

أعلنت مديرية الصحة بالسويس عن استقبال 175 طلب من مصابين بفيرس سي بوحدة علاج الفيروسات الكبدية بمستشفى حميات السويس والمعروف بإسم ” مركز ساويرس للكبد ” للعلاج عن نفقة الدول خلال 4 أيام.

قال الدكتور عزمى مدير مركز مكافحة الفيروسات الكبدية أن مراحل تلقي الطلبات تتم عن طريق 4 مراحل الأولي عن طريق شباك لإدخال بيانات المرضي ، والمرحلة الثانية تحديد معاد الحجز ، والمرحلة الثالثة تقديم المريض شهادات وتحاليل يتم تحديدها من قبل المركز خاصة بالمرض ، والمرحلة الرابعة ارسال البيانات وكافة تفاصيل المريض إلى القاهرة للمراجعة النهائية.

أضاف عزمى أن المركز يتلقي بمعدل 45 حالة يوميا ، وتتم الاجراءات بسهولة ويسر دون اى مشاكل ، موضحا أن العلاج سيكون إما علاج ثنائي للمريض أو ثلاثي الأول يستغرق 6 أشهر والثاني 3 أشهر ، مؤكدا أن المركز يوميا يتسقبل الحالات المصابة بشكل طبيعي لعمل التحليلات والعلاج بشكل طبيعي وأن المركز يسير بشكل جيد وطبيعي.