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صحة السويس :175 مريض يتقدمون لتلقي علاج فيرس سي خلال 4 أيام‎

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صحة السويس :175 مريض يتقدمون لتلقي علاج فيرس سي خلال 4 أيام‎ صحة السويس :175 مريض يتقدمون لتلقي علاج فيرس سي خلال 4 أيام‎

وحدة علاج الفيروسات الكبدية

أعلنت مديرية الصحة بالسويس عن استقبال 175 طلب من مصابين بفيرس سي بوحدة علاج الفيروسات الكبدية بمستشفى حميات السويس والمعروف بإسم ” مركز ساويرس للكبد ”  للعلاج عن نفقة الدول خلال 4 أيام.

قال الدكتور عزمى مدير مركز مكافحة الفيروسات الكبدية أن مراحل تلقي الطلبات تتم عن طريق 4 مراحل الأولي عن طريق شباك لإدخال بيانات المرضي ، والمرحلة الثانية تحديد معاد الحجز ، والمرحلة الثالثة تقديم المريض شهادات وتحاليل يتم تحديدها من قبل المركز خاصة بالمرض ، والمرحلة الرابعة ارسال البيانات وكافة تفاصيل المريض إلى القاهرة للمراجعة النهائية.

أضاف عزمى أن المركز يتلقي بمعدل 45 حالة يوميا ، وتتم الاجراءات بسهولة ويسر دون اى مشاكل ، موضحا أن العلاج سيكون إما علاج ثنائي للمريض أو ثلاثي الأول يستغرق 6 أشهر والثاني 3 أشهر ، مؤكدا أن المركز يوميا يتسقبل الحالات المصابة بشكل طبيعي لعمل التحليلات والعلاج بشكل طبيعي وأن المركز يسير بشكل جيد وطبيعي.

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