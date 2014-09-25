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لاعب مالاجا عن ضرب ميسي: وصفني باللقيط

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لاعب مالاجا عن ضرب ميسي: وصفني باللقيط لاعب مالاجا عن ضرب ميسي: وصفني باللقيط

أكد البرازيلي ويليجتون أوليفيرا لاعب مالاجا الإسباني أن سبب اعتدائه على ليونيل ميسي، بسبب أن الأخير وصفه" باللقيط".

وتعادل برشلونة بدون أهداف أمام مالاجا في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، في لقاء شهد غياب الفاعلية الهجومية لبرشلونة، وحادثة اعتداء على النجم الأرجنتيني ميسي.

وتعرض ميسي للضرب من قبل ويليجتون قبل نهاية المباراة بعشر دقائق، وأكتفي حكم المباراة بإشهار البطاقة الصفراء للاعب.

شاهد - اعتداء ويليجتون بالضرب على ميسي

وفسر ويليجتون سر اعتدائه على ميسي، قائلا في تصريحات نقلتها صحيفة "AS" الإسبانية: " هو السبب في الاعتداء، لقد وصفني باللقيط".

وأنفعل العديد من لاعبي برشلونة عقب اعتداء ويليجتون على ميسي، انفعال كلف جيرارد بيكيه بطاقة صفراء لدفاعه عن ليونيل.

وتعتبر واقعة تعدي ويليجتون على ميسي ليست الأولي من نوعها، إذ أن اللاعب نفسه في موسم 2009 قام بدهس ساق ميسي.

شاهد - اعتداء ويليجتون على ميسي موسم 2009

وفشل برشلونة للمرة الأولي هذا الموسم في تحقيق الفوز، مكتفيا بتعادل سلبي أمام مالاجا.

وحافظ الفريق الكتالوني على نظافة شباكه في المباراة الخامسة على التوالي في الدوري الإسباني.

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