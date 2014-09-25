لأول مرة منذ 10 أعوام..برشلونة لم يسدد كرة واحدة على المرمى

في سابقة لم تحدث منذ أكثر من 10 أعوام، خاض فريق برشلونة الإسباني مباراة كاملة أمام مالاجا دون تسديد كرة واحدة على مرمى الحارس الكاميروني إدريس كاميني.

ورغم أن البرسا لعب بجميع القوى الضاربة في خط هجومه، متمثلة في الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا بجانب بدرو رودريجز، ولاحقا اشترك منير الحدادي وساندرو راميريز كبديلين.

إلا أنه لم يهدد مرمى خصمه الأندلسي الذي لعب مباراة ممتازة على الصعيد الدفاعي، بل كاد يخطف الفوز.

وتشير لغة الأرقام إلى أن الفريق الكتالوني سدد خلال المباراة 7 تسديدات كلها خارج إطار المرمى، بنسبة نجاح صفر% ، وهو ما لم يحدث منذ ما يزيد عن 10 أعوام بحسب ما ذكرته صحيفة (ماركا).

وكانت أبرز محاولة للبرسا للتسجيل قد جاءت من ضربة رأس للـ"مدافع" مارك بارترا حول بها ضربة ركنية إلى جوار قائم كاميني.

في المقابل سدد مالاجا 5 تصويبات منها اثنتان على المرمى، واحدة للمغربي نور الدين أمرابط والأخرى اصطدمت بالقائم من كاماتشو، بنسبة نجاح 40%.

وأشعرت تلك الإحصائية أنصار البلاوجرانا بالقلق من إمكانية تكرار الموقف أمام فريق يملك دفاعا صلبا، خاصة في دوري أبطال أوروبا، حيث إن الفريق لم يصطدم بعد بخصم من العيار الثقيل.

وحقق برشلونة انطلاقة قوية في الدوري الإسباني، بتحقيق أربعة انتصارات متتالية وتسجيل 11 هدفا.

إلا أنه وقف عاجزا أمام الدفاع المحكم لمالاجا وتعادل معه سلبيا على ملعب لاروساليدا، لتعود المخاوف بشأن الأداء الهجومي بعد الفوز الباهت على أبويل نيقوصيا القبرصي بملعب كامب نو في بداية المشوار الأوروبي بهدف للـ"مدافع" جيرارد بيكيه.

ومع ذلك، فإن الأداء الدفاعي للفريق جاء مطمئنا، مدعوما بتألق الحارس التشيلي كلاوديو برافو الذي أنقذ هدفا محققا من تسديدة كاماتشو في الشوط الثاني.

واستمرت شباك البرسا نظيفة للمباراة السادسة على التوالي، رغم تغيير ثنائي القلب جيريمي ماتيو وخافيير ماسكيرانو بجيرارد بيكيه ومارك بارتر.