توريس: أول أهدافي مع ميلان؟ كنت أفضل الفوز بالمباراة

أعرب المهاجم الأسباني فرناندو توريس عن سعادته البالغة بعد إحراز أول أهدافه بقميص فريقه الجديد إيه سي ميلان الإيطالي في المباراة التي تعادل فيها مع إمبولي 2-2 في إطار الأسبوع الرابع من الدوري الإيطالي.

وأكد توريس أنه رغم سعادته بأول أهدافه مع الروسونيرى إلا أنه كان يفضل أن يحصل فريقه على النقاط الثلاث للمباراة بدلا من تحقيق أمل شخصي بالنسبة له ألا وهو تسجيل الأهداف.

وقال توريس "أنا سعيد بإحراز هذا الهدف ولكني كنت أفضل الفوز بالمباراة . ما يهم المهاجم في المقام الأول هو أن يخلق الفريق فرصا لتسجيل الأهداف."

وأضاف "لقد عدنا بخيبة أمل من إمبولي ولكننا سنستعيد عافيتنا سريعا".

وأشار توريس لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق إلى أنه بدأ يتأقلم على الأجواء داخل ناديه الجديد بعد مرور أسابيع قليلة على انضمامه للفريق الإيطالي، وقال "أحاول التأقلم مع احتياجات الفريق . إن ميلان لديه لاعبين كبار وأنا أشعر بالسعادة هنا وأكتسب المزيد من الثقة بالفوز".

وأرجع توريس إخفاق فريقه في حصد نقاط المباراة الثلاث إلى الأداء السيء الذي بدأ به المباراة "لا أعرف ماذا حدث لنا في البداية. إن النصف ساعة الأولى كلفتنا الكثير".