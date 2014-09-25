أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

توريس: أول أهدافي مع ميلان؟ كنت أفضل الفوز بالمباراة

Google+ Print
توريس: أول أهدافي مع ميلان؟ كنت أفضل الفوز بالمباراة توريس: أول أهدافي مع ميلان؟ كنت أفضل الفوز بالمباراة

أعرب المهاجم الأسباني فرناندو توريس عن سعادته البالغة بعد إحراز أول أهدافه بقميص فريقه الجديد إيه سي ميلان الإيطالي في المباراة التي تعادل فيها مع إمبولي 2-2 في إطار الأسبوع الرابع من الدوري الإيطالي.

وأكد توريس أنه رغم سعادته بأول أهدافه مع الروسونيرى إلا أنه كان يفضل أن يحصل فريقه على النقاط الثلاث للمباراة بدلا من تحقيق أمل شخصي بالنسبة له ألا وهو تسجيل الأهداف.

وقال توريس "أنا سعيد بإحراز هذا الهدف ولكني كنت أفضل الفوز بالمباراة . ما يهم المهاجم في المقام الأول هو أن يخلق الفريق فرصا لتسجيل الأهداف."

وأضاف "لقد عدنا بخيبة أمل من إمبولي ولكننا سنستعيد عافيتنا سريعا".

وأشار توريس لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق إلى أنه بدأ يتأقلم على الأجواء داخل ناديه الجديد بعد مرور أسابيع قليلة على انضمامه للفريق الإيطالي، وقال "أحاول التأقلم مع احتياجات الفريق . إن ميلان لديه لاعبين كبار وأنا أشعر بالسعادة هنا وأكتسب المزيد من الثقة بالفوز".

وأرجع توريس إخفاق فريقه في حصد نقاط المباراة الثلاث إلى الأداء السيء الذي بدأ به المباراة "لا أعرف ماذا حدث لنا في البداية. إن النصف ساعة الأولى كلفتنا الكثير".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع