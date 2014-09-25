بيلجريني: لامبارد قد يبقى مع سيتي

أ ش أ - أعلن مانويل بيلجرينى المدير الفني لمانشستر سيتى انه لا يستبعد بقاء المخضرم فرانك لامبارد فى ملعب الاتحاد بعد يناير المقبل، رغم انتهاء فترة إعارته

وكان اللاعب المحنك الذى يبلغ من العمر 36 عاما قد استهل مسيرته مع ناديه الجديد مانشستر سيتى باحراز هدف غال فى مرمى فريقه السابق تشيلسي.

ثم احرز هدفين آخرين يوم الأربعاء في مباراة شيفلد يونايتد، ضمن منافسات كأس رابطة الأندية الانجليزية والتي انتهت بفوز ساحق للسيتى بسباعية نظيفة .

وقال بيلجرينى فى تصريحات ادلى بها فى أعقاب مباراة شيفيلد "مازال أمامنا نحو ثلاثة أشهر حتى يناير المقبل حيث سننظر خلال هذه الفترة ما الذي سيتم اتخاذه بشأن فرانك غير أننى أؤكد انه لاعب عظيم ويستحق كل الحب والتقدير اللذين يحظى بهما من الجماهير".

وأضاف قائلا " وأنني أؤكد أننا سنسعى من أجل تحقيق الأفضل بالنسبة للفريق وبالنسبة له هو أيضا".