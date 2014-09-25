إنيستا: برشلونة عانى أمام مالاجا

اعترف اندرياس إنيستا نجم برشلونة الإسباني، بأن الفريق كان بطيئا للغاية في تناقله للكرة خلال مباراته التى انتهت بالتعادل السلبي أمام مالاجا في الليجا.

وفشل رجال المدرب لويس انريكى فى مواصلة مسيرة الانتصارات المستمرة منذ بداية الموسم بهذا التعادل لكنهم حافظوا على مرماهم نظيفا من الاهداف وذلك للمباراة السادسة منذ بداية الموسم فى كافة البطولات.

واكد انيستا الذى خاض اللقاء كاملا ان الفرق الكبرى تواجه مشكلة امام الفرق الاقل التى يكون كل همها هو منعها من التسجيل طوال المباراة.

وقال انيستا فى تصريحات لمحطة كانال + "مباراة مالاجا مثال على صعوبة الليجا هذا الموسم".

وأضاف "عانينا من أجل التعامل السريع مع الكرة واختراق دفاعاتهم ووافتقدنا للسرعة المطلوبة".

يذكر ان برشلونه يستضيف قرطبة فى المباراة المقبلة، قبل التوجه إلى للعاصمة الفرنسية باريس لخوض مباراته الثانية فى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.