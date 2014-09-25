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رونالدو عن تقارير عودته لمانشستر يونايتد: مستقبلي هو ريال مدريد

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رونالدو عن تقارير عودته لمانشستر يونايتد: مستقبلي هو ريال مدريد رونالدو عن تقارير عودته لمانشستر يونايتد: مستقبلي هو ريال مدريد

نفى البرتغالي كريستيانو رونالدو، كافة التكهنات التي أثيرت بشأن مستقبله ‏في ريال مدريد وعودته الى مانشستر يونايتد.

ولعب رونالدو لصالح يونايتد خلال الفترة من 2003 حتى عام 2009، قبل الانضمام الى ‏ريال مدريد في صفقة قياسية بلغت قيمتها 80 مليون إسترليني.

ونقلت سكاي سبورتس البريطانية عن رونالدو "هناك تكهنات بشأن مستقبل، ومستقبلي ‏هو مدريد، أنا سعيد بأن هذا الموسم يسير بشكل جيد".

كانت وسائل الاعلام البريطانية قد تحدثت في أكثر من مناسبة عن اقتراب عودة المهاجم ‏البرتغالي الى مانشستر يونايتد، وخاصة مع وجود خلافات بينه وبين رئيس النادي الاسباني.

يذكر أن نادي مانشستر سيتي قد أعرب عن اهتمامه بضم أفضل لاعب في العالم عام ‏‏2013، مؤكدا استعداده للتفاوض مع ريال مدريد.‏

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