رونالدو عن تقارير عودته لمانشستر يونايتد: مستقبلي هو ريال مدريد

نفى البرتغالي كريستيانو رونالدو، كافة التكهنات التي أثيرت بشأن مستقبله ‏في ريال مدريد وعودته الى مانشستر يونايتد.

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ولعب رونالدو لصالح يونايتد خلال الفترة من 2003 حتى عام 2009، قبل الانضمام الى ‏ريال مدريد في صفقة قياسية بلغت قيمتها 80 مليون إسترليني.

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ونقلت شبكة سكاي سبورتس البريطانية عن رونالدو "هناك تكهنات بشأن مستقبل، ومستقبلي ‏هو مدريد، أنا سعيد بأن هذا الموسم يسير بشكل جيد".

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كانت وسائل الاعلام البريطانية قد تحدثت في أكثر من مناسبة عن اقتراب عودة المهاجم ‏البرتغالي الى مانشستر يونايتد، وخاصة مع وجود خلافات بينه وبين رئيس النادي الاسباني.

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يذكر أن نادي مانشستر سيتي قد أعرب عن اهتمامه بضم أفضل لاعب في العالم عام ‏‏2013، مؤكدا استعداده للتفاوض مع ريال مدريد.‏