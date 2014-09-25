رونالدو عن تقارير عودته لمانشستر يونايتد: مستقبلي هو ريال مدريد

نفى البرتغالي كريستيانو رونالدو، كافة التكهنات التي أثيرت بشأن مستقبله في ريال مدريد وعودته الى مانشستر يونايتد.
ولعب رونالدو لصالح يونايتد خلال الفترة من 2003 حتى عام 2009، قبل الانضمام الى ريال مدريد في صفقة قياسية بلغت قيمتها 80 مليون إسترليني.
ونقلت شبكة سكاي سبورتس البريطانية عن رونالدو "هناك تكهنات بشأن مستقبل، ومستقبلي هو مدريد، أنا سعيد بأن هذا الموسم يسير بشكل جيد".
كانت وسائل الاعلام البريطانية قد تحدثت في أكثر من مناسبة عن اقتراب عودة المهاجم البرتغالي الى مانشستر يونايتد، وخاصة مع وجود خلافات بينه وبين رئيس النادي الاسباني.
يذكر أن نادي مانشستر سيتي قد أعرب عن اهتمامه بضم أفضل لاعب في العالم عام 2013، مؤكدا استعداده للتفاوض مع ريال مدريد.