تكثيف أمني بالغربية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى

استعدت محافظة الغربية لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة ، وغرفة عمليات فرعية بكل مركز ومدينة ومديريات الخدمات لتلقي أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين في مختلف قطاعات الخدمات والتموين خلال أيام العيد ، والعمل على حلها فورا.

وأصدر اللواء محمد نعيم محافظ الغربية تعليماته لكافة قطاعات ومديريات الخدمات بدائرة المحافظة بإعداد خطط عمل تنفيذية بكل قطاع خدمي والتنسيق بين كافة القطاعات لتوفير مختلف السلع الغذائية و الاستهلاكية وبكميات مناسبة ، وتكثيف حملات مراقبة الأسواق ، والتفتيش الدوري على السلع الغذائية والاستهلاكية المعروضة لضمان سلامتها صحيا وتوافرها ومطابقتها للمواصفات ومراقبة محال الجزارة ومنافذ بيع وعرض وإنتاج اللحوم سواء البلدية الطازجة أو المجمدة أو المصنعة وضمان سلامتها ، ومراقبة محال عرض وبيع الأسماك الطازجة والمجمدة و المملحة والمدخنة وضمان سلامتها.

وطالب نعيم بإعداد خطة مرورية لتنظيم حركة المرور في الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مدن المحافظة لضمان انسياب الحركة المرورية خلال فترة إجازة العيد لمنع حدوث اختناقات مرورية وتكثيف الحملات المرورية بمناطق الحدائق العامة والملاهي والمتنزهات وكورنيش النيل بمدن زفتى وكفر الزيات وبسيون.

وشدد نعيم على تكثيف الحملات الأمنية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وكذا حملات لشرطة المسطحات المائية على ضفاف النيل بكفر الزيات وزفتى وتكثيف ورديات العمل بقطاعات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ، وضرورة عمل جهاز النظافة بمدن المحافظة طوال 24 ساعة خلال فترة إجازة العيد وتكثيف حملات رفع الإشغالات وإخلاء الأرصفة للمشاة والمارة وتخصيص أماكن لعبور المشاة بالشوارع الرئيسية بالمدن.