بيتزا بالخضار وصلصة البستو وجبنة الفيتا

تقدم إليك سيدتي.نت وصفة بيتزا مبتكرة مكونة من بيتزا الخضار مع صلصة البستو وجبنة الفيتا ...جربيها لطعم مختلف ومائدة مميزة

المقادير:

مقدار من عجينة البيتزا الأساسية

1 كوب من صلصة البيتزا

3 ملعقة كبيرة من صلصة البستو

1 حبة فلفل أحمر مفروم

1 حبة فلفل أصفر مفروم

1 حبة فلفل أخضر مفروم

120 غ جبن الفيتا مفرومة

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 عبوة فطر مقطع

1/2 ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير:

1. افردي عجينة البيتزا بالصينية و وزعي كمية صلصة البستو فوقها ثم أضيفي صلصة البيتزا

2. اخلطي الفلفل الملون والفطر والملح وزيت الزيتون ووزعيه على سطح العجينة المدهونة بالصلصة

3. انثري جبنة الفيتا المفرومة واشوي البيتزا لمدة 15 دقيقة بالفرن

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمليه الآن مجاناً على هذا الرابط