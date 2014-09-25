مافن الفراولة والجبنة اللذيذ

تقدم الطاهية منال عبيدة وصفة المافن بالفراولة والجبنة ...وصفة مبتكرة لذيذة وتلائم أطفالك

المقادير:

2 كوب طحين

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1/2 كوب سكر

بيضة

1/4 كوب زيت

كوب حليب

2 ملعقة صغيرة فانيلا

2 كوب فراولة مقطعة



للحشوة:

1/2 علبة جبنة كريمية

1/2 كوب سكر

1بيضة مخفوقة (اخفقي البيضة بالشوكة واستعملي نصفها)

ملعقة صغيرة فانيلا



للوجه:

1/4 كوب طحين

1/4 كوب سكر

1/4 ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة فانيلا

2 ملعقة كبيرة زبدة بحرارة الغرفة

1/4 كوب لوز شرائح أو مفروم

طريقة التحضير:

1. تخفق مكونات الحشوة معا وتوضع جانبا

2. تخلط مكونات الوجه بدون اللوز لتصبح كالفتات ثم يضاف اللوز وتترك جانبا

3. يخلط الطحين والبيكنغ باودر

4. يخفق الحليب والزيت والبيضة والفانيلا

5. تضاف للمواد الجافة وتقلب لتختلط بملعقة مطاطية (من المهم عدم الخلط الزائد)

6.تبطن صينية المفن بالورق الخاص ويحمى الفرن الى 175

7. توضع ملعقة ونصف طعام من خليط المفن بالصينية

8. تضاف ملعقة طعام من خليط الجبنة (الحشوة)

9. نضع عدة قطع من الفراولة ثم القليل من خليط الوجة وتعاد الكرة تماما مرة أخرى

10. تخبز لتجتاز اختبار الكيك وتترك لتبرد على سلك معدني.

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمليه الآن مجاناً على هذا الرابط