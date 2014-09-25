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سيراليون تفرض عزلاً فوريا جديداً على 1.2 مليون شخص لوقف انتشار «إيبولا»

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أمرت سيراليون بفرض عزل فوري على 3 مناطق يقيم فيها 1.2 مليون شخص من أجل وقف انتشار فيروس «إيبولا» في البلاد.

وأعلن الرئيس أرنست باي كوروما، في تصريح متلفز بث، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أنه «تم فرض عزل فوري على مناطق بورت لوكو وبومبالي (شمال البلاد) ومويامبا (جنوب البلاد)».
>ويشمل الإجراء الذي لم تحدد مدته قرابة 1.2 مليون شخص، بعد أسبوع على فرض عزل تام لمدة 3 أيام على كل سكان البلاد. ولا تزال منطقتا كينيما وكايلاهون في شرق البلاد، اللتان يمثلتان بؤرة انتشار الفيروس، تحت الحجر الصحي منذ أغسطس. ويشمل الإجراء الجديد 5 مناطق من أصل 14 في البلاد أي أكثر من ثلث سكان البلاد.
>وشدد كوروما على أن «عزل هذه المناطق سيطرح بالطبع صعوبات عدة إلا أن حياة مواطنينا وبقاء البلاد هو الأولوية». وقال إنه «اختبار للجميع في البلاد».
>وأدى فيروس «إيبولا» إلى مقتل 2811 شخصا على الاقل في سيراليون من أصل 5864 في غرب أفريقيا خصوصا في ليبيريا وغينيا وسيراليون، بحسب الحصيلة الاخيرة لمنظمة الصحة العالمية في 18 سبتمبر.

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