بالأرقام.. كيف يستفيد الزمالك من طارق حامد أمام الشرطة

زادت احتمالية ظهور طارق حامد لاعب وسط سموحة السابق مع الزمالك لأول مرة، عقب قرار حسام حسن المدير الفني للفريق الأبيض بضمه لقائمة مواجهة اتحاد الشرطة في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

ويمتلك حامد قدرات كبيرة ظاهرة لكل من يتابعه، ولكن ما تؤكده لغة الأرقام يجب أخذه بعين الاعتبار وعلى محمل الجد.

ويعرض FilGoal.com في التقرير التالي، إحصائيات أحدث صفقات الزمالك للموسم الجديد خلال العام الماضي.

هجوميا، لا يعد طارق قويا مثلما في الدفاع، فهو لاعب قليل المحاولات على المرمى، بل نادر المحاولات على المرمى.

ويعيب طارق حامد أيضا، فقدانه الكثير للكرة، ولكن ربما يعوض تلك الثغرة، نجاحه الكبير في استخلاص الكرة وبنسب عالية.

ويعد طارق حامد من اللاعبين السهل استفزازهم داخل الملعب، وهو الأمر الذي يظهر من نسبة ارتكابه للأخطاء، وحصوله خلال الموسم الماضي على العديد من البطاقات الملونة.

ولكن وجود طارق حامد في منطقة وسطك، يضمن لك الاحتفاظ بالكرة لأطول فترة ممكنة نظرا لقدرته الكبيرة على التمرير السليم، وهو ما يجعلك أقل عرضة لتلقي الهجمات وأكثر قابلية لشنها.