أمين "شباب مصر": الشاطر يمكن لجماعته من اقتصاديات السوق المصرية بعد صفقة "فيات ـ شاهين"

عبد الهادي: أحد الاتهامات التى كانت موجهة لخيرت الشاطر في عهد النظام السابق هي التخابر لصالح تركيا

كتب : صلاح عبدالله منذ 24 دقيقة

حذر حزب شباب مصر من تحركات خيرت الشاطر الخارجية، والتى انتهت مؤخرا بزيارة استغرقت يومين لتركيا.

وقال الدكتور أحمد عبد الهادى رئيس حزب شباب مصر، تعقيبا على تحركات الشاطر الخارجية، إن الشاطر لم يعبأ أويهتم أويتوقف عند مشاكل مصر الداخلية أوالخارجية والتى كان آخرها كارثة سد النهضة الإثيوبى، إنما منذ أن تولى محمد مرسى رئاسة الجمهورية وهو قد بدأ فى تحقيق أهداف التنظيم العالمى للإخوان بمحاولة الاستحواذ على أكبر قدر من اقتصاديات مصر بما يمكن جماعته من التحكم فى صناعة القرار فى عهد محمد مرسى والتحكم فى قرارات أى رئيس يأتى بعيدا عن جماعة الإخوان خلال السنوات القادمة، حيث ترك إدارة العملية السياسية فى مصر لعناصر الإخوان بقيادة المرشد واهتم هو وحسن مالك بالملفات الاقتصادية.

وأوضح عبد الهادي أن السيطرة وصلت حاليا إلى كافة سلاسل المحال التى تتحكم فى الاقتصاديات التحتية لمصر، واستئجار وشراء عدد كبير من المدارس الخاصة التى تتحكم فى غسيل أدمغة الجيل الجديد والسيطرة على عشرات المصانع التى كان يملكها رجال أعمال النظام السابق مقابل إغلاق ملفاتهم الداخلية.

وأوضح أحمد عبد الهادى أن شركة النصر للسيارات التى كانت تنتج السيارات موديلات " فيات ـ شاهين " والتى لاقت رواج غير عادى وحققت مبيعات كبيرة طوال سنوات سابقة كان يتم تصنيعها بوساطة تركيا وبعد توقف المصنع منذ عام 2010 نجح خيرت الشاطر فى إعادة الشريك التركى مرة أخرى مقابل حصة لجماعة الإخوان فى المصانع التركية.

وأكد أحمد عبد الهادى أن أحد الاتهامات التى كانت موجهة لخيرت الشاطر فى عهد النظام السابق هى التخابر لصالح دولة تركيا وهو ما تأكد فعلا من تحركاته مؤخرا والداعمة للطرف التركى فى مصر، إضافة إلى تحركاته لبيع الكثير من الشركات والمصانع التى كان يملكها رجال أعمال النظام السابق لصالح التنظيم العالمى للإخوان وقطر ورجال أعمال يهود وتركيين.

ولفت أحمد عبد الهادى إلى أن خيرت الشاطر أخطر من محمد مرسى ومرشد الإخوان داعيا جموع الشعب المصرى للثورة ليس على حكم محمد مرسى وجماعة الإخوان فحسب بل على التحركات الخفية التى يقودها أمثال خيرت الشاطر لأنهم أخطر على الوطن من الجميع.